ÉDITO. RUGBY. Finn Russell et le Top 14, c'est fini : le magicien écossais sort par la petite porte…

Après l’élimination du Racing 92 contre le Stade Toulousain ce vendredi 9 juin, Finn Russell a fait ses adieux au Top 14.

Le joueur est magique, mais son parcours au Racing 92 a été rattrapé par la dure réalité. Arrivé dans le championnat en 2018, l’ancien ouvreur des Glasgow Warriors aura été l’un des acteurs majeurs du championnat pendant 5 ans. À l’occasion de la demi-finale de Top 14 face au Stade Toulousain ce vendredi 9 juin, Finn Russell a vécu son dernier match sous les couleurs du Racing 92. Transparent à Saint-Sébastien, l’ouvreur n’a pas su créer l’exploit et a coulé avec les siens. Mais loin de cette mauvaise note, le parcours de l’Écossais dans l’Hexagone faisait souvent le tour des réseaux et des bars entre copains. Ces derniers évoquaient la dernière folie hebdomadaire du numéro 10 : petit pont, chistera, offload acrobatique, interception, etc. Bref, le magicien ne manquait pas grand-chose, sauf peut-être de régularité…

Ouvreur fou, il était incapable de réaliser un match moyen ou sobre. Directement inscrit dans son ADN rugbystique, sa folie le poussait à tutoyer les cieux ou à vivre l’enfer. Salvateur ou blâmable, le demi d’ouverture n’a jamais su naviguer entre les deux et assurer le minimum en toute condition. Cette binarité a empêché le Racing 92 de connaître une véritable stabilité au fil des saisons. Son point culminant ? Le parcours européen du Racing 92 en 2019-2020. Sur un nuage depuis son arrivée au club, il va laisser quelques précieux points en route lors de la finale, malgré une belle prestation globale. Face aux Exeter Chiefs, le Racing 92 cède la Champions Cup sur le score de 31 à 27. Quatre petits points que Finn Russell avait au bout du pied. Une victoire qui était à sa portée, pour une consécration qui aurait été bien méritée.

Just as Exeter had all the early momentum yesterday @racing92 struck back 👊@finn_russell with a sumptuous pass out to @SimonZebo for his first 👌



And so the #HeinekenChampionsCup Final came alive 🔥

De l’autre côté, Finn Russell a évolué en France. Si son jeu et son audace restent imperturbables, le Top 14 a eu l’occasion de voir un feu-follet s’assagir. Désormais papa, il ne brille plus par ses extravagances hors des terrains. Sur le pré, il a également réglé quelques parties de son rugby. Dans une interview accordée au Parisien, il explique cette transformation : “Mon style de rugby a changé. Je pense que je suis devenu un joueur plus tactique. Avant, je jouais, j’allais vers l’avant et je ne me souciais pas trop du reste. Je tente encore des choses sur le terrain, mais pas autant qu’avant. Tu vieillis, tu apprends, tu t’améliores : c’est ça, l’expérience.”

Mature en rugby et dans la vie, Finn Russell quitte le championnat de France la tête basse, après une humiliation en demi-finale de Top 14. Pourtant, il fait partie de ses joueurs qui vous font lever de votre siège. Comme Juan Martín Hernández, Frédéric Michalak ou Lionel Beauxis l’ont fait auparavant. Comme Antoine Dupont, Matthieu Jalibert ou Damian Penaud le font maintenant. Il est un magicien qui ravive la passion des initiés et crée celle des nouveaux venus dans l’ovalie. Ceux dont les gestes ballon en main resteront gravés pendant un petit moment. S’il n’a pas vraiment aidé le Racing 92 à garnir son gymnase, Finn Russell a bel et bien réussi à faire rugir les stades.