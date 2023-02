VIDEO. RUGBY. 6 Nations. ''Finn Russell peut distribuer du Caviar comme du pâté''

L'ouvreur de l'Écosse Finn Russell sera une des principales menaces pour l'équipe de France ce dimanche dans le 6 Nations. Mais on sait que l'Écossais peut aussi se trouer.

RUGBY. Avant de défier la France, la Presse écossaise s'enflamme (déjà) autour de Russell et de ses funambulesQuelques jours nous séparent du troisième match de l'équipe de France face à l'Écosse dans le 6 Nations. Les Bleus ont battu l'Italie avant de perdre en Irlande. Ils joueront ce dimanche leur premier match à domicile de la compétition. Une rencontre qu'ils doivent remporter. Non seulement pour rester en course pour la victoire finale dans le Tournoi, qu'ils avaient remporté l'an passé avec le Grand Chelem. Mais aussi pour retrouver le chemin de la victoire. Leur série de 14 succès de rang s'est terminé à Dublin. Un match riche en enseignements pour les Tricolores. Une défaite qui a sans doute plus été plus instructive que toutes les précédentes victoires, si on en croit certains joueurs. Les Bleus ont-ils appris de leurs erreurs ? Seront-ils physiquement prêts à relever le défi du XV du Chardon ?

Lequel est sur une très belle dynamique après son succès sur l'Angleterre à Twickenham puis à Murrayfield face au Pays de Galles. Les Écossais ont non seulement un pack performant mais aussi une ligne de 3/4 en pleine bourre menée par un Finn Russell de gala. L'ouvreur du Racing 92 a surtout réalisé d'excellentes deuxièmes périodes qui ont permis à l'Écosse de faire la différence. Mais on sait aussi que le numéro 10 peut manquer de consistance. "C'est une belle équipe qui a repris plus d'ampleur, commente notre consultant Grégory Arganese. Notamment grâce à Finn Russell. Mais attention, il peut distribuer du caviar comme du pâté". Quel sera le visage du Racingman ce dimanche ? Si les Bleus parviennent à le museler, nul doute que l'Écosse aura un visage différent au Stade de France. Mais Russell n'est pas la seule menace du côté du Chardon.

