REVUE DE PRESSE. RUGBY. Grimace à la maison, surprise à l’international : la défaite du XV de France en Écosse étonne !

La France s’est incliné en Écosse après une première période d’exception. Les Bleus ont laissé un sentiment contrasté dans la Presse.

Après leur défaite 25 à 21 face à l’Écosse, la France commence sa préparation au mondial avec une légère gueule de bois, ce samedi 5 août. Bien évidemment, le revers essuyé à Murrayfield n’a pas grande importance dans la dynamique des Bleus de Fabien Galthié. Néanmoins, cette dernière a largement contrasté la copie finale des joueurs qui devaient prouver. D’étincelants à éteints, le néo-capitaine Brice Dulin et ses coéquipiers ont livré un rendu contrasté. Ce dernier a été bien rendu par la Presse nationale et internationale.

Des pépites du XV de France saluée par la Presse française

En France, L’Équipe évoque des joueurs “piqués au vif”. Plus en profondeur, le quotidien sportif se pose la question des leçons à retenir après ce match. Il met en avant le “culot et l'enthousiasme des trois primo-capés, Paul Boudehent, Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey.” En complément, le journal précise aussi que “la légitime amertume ressentie après l'échec d'Édimbourg va vite s'estomper.” En effet, la préparation à une Coupe du monde ne laisse place ni aux remords, ni aux regrets.

Du côté du groupe Midi Olympique, les questions et diverses appréciations autour des joueurs fusent. D’un côté, Rugbyrama loue la rencontre de Pierre Bourgarit en le désignant comme “plus qu’un troisième choix”. Ensuite, le pure player se concentre sur l’initiation de Gailleton et Bielle-Biarrey aux joutes internationales. Il évoque des joueurs “décisifs par leur panache” et compare leurs présences à celles, beaucoup plus mitigées, de Vincent et Dumortier.

Du côté des médias généralistes, Le Figaro fait l’éloge de Louis Bielle-Biarrey. En effet, le Bordelo-Béglais a épaté le petit monde de l’Ovalie avec ses courses tranchantes et son essai. Ils détaillent sa partition à Murrayfield sous ces termes : “On entendait parler de sa vitesse folle et des belles promesses affichées depuis le début de la préparation, il en a fait la démonstration aux dépens des Écossais.[...] Seule ombre au tableau, un plaquage haut sur Ben White. Qui montre cependant son implication et sa présence en défense.” En parallèle, le canard critique la mêlée tricolore. Orpheline de ses titulaires, elle était “défaillante” et “à travailler” pour les seconds couteaux du groupe France.

Pour Le Monde, ce match a eu des allures de “douche écossaise”. Le quotidien explique dans ses colonnes qu’après “avoir montré un visage enthousiasmant en première période – agrémentée de trois essais –, l’équipe hybride concoctée par le staff français pour cette rencontre a pris l’eau après la pause”. Selon Libération, il n’aurait fallu “garder que la première période”. Le média papier dresse le profil d’une “équipe de France de rugby (qui) n’a pas su contrer les assauts du XV de l’Écosse.”

À l’étranger, l’Écosse est saluée

À l’étranger, le constat est beaucoup moins morose. Par exemple, la BBC évoque “une tempête écossaise réduite à 14 assommant la France”. Cependant, le média britannique nuance également l’addition : “Si l'Écosse reproduit la performance de la première mi-temps lors du mondial, les Écossais rentreront à la maison plus tôt que prévu. S’ils reproduisent la deuxième, ils seront une source d'inquiétude pour n'importe quelle équipe.”

Du côté des médias écossais, The Scotsman s’étend sur plusieurs aspects du match. Tout d’abord, le journal explique que “Galthié aura matière à réflexion” après sa défaite en Ecosse. Ensuite, il s’étend sur des cas écossais plus précis, en s’inquiétant notamment de la présence du pilier droit du XV de Chardon à la Coupe du monde, en cas de suspension. En effet, Zander Fagerson a écopé d’un carton rouge après une charge à l’épaule en plein visage sur Pierre Bourgarit. Ensuite, le média salue la performance et le tout premier capitanat de Finn Russell.

