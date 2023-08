RUGBY. Un XV de France a deux visages a fait saliver ses supporters avant de calmer leurs ardeurs

Ce samedi, le XV de France s'est incliné en Ecosse lors de son premier match de préparation à la Coupe du monde. Les supporters sont passés par toutes les émotions.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Ecosse - France 🇫🇷 🏉

🏟️ Murrayfield

📍 Édimbourg

Ciel bien gris, pas de pluie mais pelouse bien arrosée en fin de matinée 😅 #ECOFRA pic.twitter.com/P3kJJcj6qP — Quentin Gesp (@quentin_gsp) August 5, 2023

TF1 qui met Dupont, Ntamack et Ramos dans son jingle pour présenter le match Ecosse France alors qu’aucun sera présent sur le terrain #SCOvFRA #ECOFRA pic.twitter.com/Wqf27dlk1A — Claire (@claire_dmc) August 5, 2023

Je parie que TF1 va nous caler une pub après les hymnes#ECOFRA #SCOvFRA — Sanmibor #AH19 (@sanmibor) August 5, 2023

Bon je vois d’avance les commentaires alors j’anticipe : si on prend une branlée c’est normal! On aligne une équipe C pour que les jeunes se fassent les dents contre le XV type de l’écosse. Il n’y aura aucune conclusion à tirer de ce match. #testmatch #ECOFRA — Le briseur de rêves (@agrougrou34) August 5, 2023

Ouais mais comprenez le Bourgarit il n'a pas l'habitude de jouer avec Dulin #ECOFRA — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) August 5, 2023

#ECOFRA Ça commence rude va falloir que la 1ere ligne et le pack en général trouve ses marques (même si l'écossais a bien attendu au max pour introduire...). — Aptarus (@Aptarus) August 5, 2023

Bordel c'est quoi ces départs pourris de Bamba ou Tanga sans aucun soutien ?! Ça va nous gratter des ballons facilement comme ça #ECOFRA #SCOvFRA — Le Crapaud Sauteur (@CrapaudSauteur) August 5, 2023

Voilà la jeunesse bleue 😍 #ECOFRA — Matthieu Lartot (@lartot) August 5, 2023

Quelle debut de match de Gailleton. La pression, il connait pas. #SCOvFRA #ECOFRA — Ahmed Al Sarraf 📝 (@Edsarraf) August 5, 2023

Le jeu au pied est à l'avantage des ecossais, les francais sen sortent grace a de belles inspirations balle en main et une defense bien organisee et efficace #ECOFRA — Charles Nastorg (@CharlNastorg) August 5, 2023

Les Ecossais font du large-large, avancent de 10cm et finissent par se faire intercepter, c'est une rediff du Tournoi des 6 Nations non ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) August 5, 2023

Louis Bielle-Biarrey, c’est du petit lait. #ECOFRA — Hugo Bové (@hugobove12) August 5, 2023

Bel essai en 2 temps de jeu, decalage bien négocié grace a la vitesse de sortie de balle et aux courses rapides, on ne sent pas d'hésitation, c'est impressionnant #ECOFRA pic.twitter.com/5Bt4d8xggw — Charles Nastorg (@CharlNastorg) August 5, 2023

Je pensais que la légèreté et le punch des Français allaient faire merveille, on y est !!

Équipe B, gnagna, c’est comme quand les Blacks viennent avec des jeunes pousses et des remplaçants, le réservoir est tellement grand… #ECOFRA — Keeponrockin' (@keeponrockin1) August 5, 2023

Hey faudrait penser à être nuls pour aider les sélectionneurs à faire la liste là — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) August 5, 2023

Si l'équipe B a ce niveau, qu'est-ce-que ça doit être l'équipe A #ECOFRA pic.twitter.com/0hQc4o5TdV — BioZo (@BiouZ0) August 5, 2023

Ok donc on a piqué Capuozzo à l’Italie et l’avons renommé Bielle-Biarrey…. Mais on leur a renvoyé qui à la place ? Huget en leur disant que “si si c’est lui regarde il a les bouclettes” ? #ECOFRA August 5, 2023

Boudehent il a 23 ans il découpe des carcasses à mains nues et on dirait qu'il est installé en 6 depuis 25 ans. Marqué par les années comme s'il avait connu les ères PSA et Brunel. Flippant (et prometteur) #ECOFRA — Nathan Lautier (@NathanLautier) August 5, 2023

Je redoute le passage à vide durant le match #ECOFRA — T-800 (@BrunoThiverny) August 5, 2023

#ECOFRA c est moi ou les écossais sont pas prêt ?

Ils ont pas mis les A la.. si? — Sport's Captain (@Captainbabac) August 5, 2023

Un à mois de l'entrée dans le groupe de la mort ça doit pas mal cogiter dans les têtes écossaises... #ECOFRA — Black Chocolatine (@Yolochocolatine) August 5, 2023

confirmation que ce n'est pas l'équipe de France mais le groupe France.. quel regal quel reservoir #ECOFRA — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) August 5, 2023

Le bilan est très correct à la mi-temps ! On sent un léger manque d'habitudes mais honnêtement c'est pas mal 👏🏼

En revanche j'ai connu les écossais plus dangereux... #ECOFRA — Quentin NX (@NX_leBulldozer) August 5, 2023

Oh Oh ! Faut toujours se méfier d'un écossais qui dort... #ECOFRA — Pol Emique (@emique_pol) August 5, 2023

Essai marqué par le public #ECOFRA — Le briseur de rêves (@agrougrou34) August 5, 2023

Réaction écossaise qui étais attendu 😭 21-10 #ECOFRA — Dede (@David_Dede_) August 5, 2023

Visiblement les Écossais ont dû se prendre une belle gueulante au vestiaire car ils reviennent avec d'autres intentions ! #ECOFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) August 5, 2023

Il est bien gentil l'arbitre, c'est rouge direct normalement #ECOFRA — SuperBalou (@SuperBalou83) August 5, 2023

C'est la nouveauté, Johnny sexton est au commande du bunker, le joueur reviendra dans 10 min #ECOFRA — XV de f🔴⚫ (@stadidista) August 5, 2023

les écossais qui marque alors qui sont un de moins va pas falloir s'endormir les gars #ECOFRA — Born to Joke (@vincentcabecas) August 5, 2023

Il y a clairement 3 appuis #ECOFRA — El_Presidente (@PhilPresidente) August 5, 2023

Viens on donne juste pénalité pour l’écosse à chaque lancement de jeu et on arrête le match au pire non? #ECOFRA — Le briseur de rêves (@agrougrou34) August 5, 2023

Catastrophique notre seconde MT la. #ECOFRA — RiDeR (@RiDeR288) August 5, 2023

Oh la vilaine remontada mdr #ECOFRA — 💯 (@MassaliaLe100) August 5, 2023

La lourde préparation physique commence à se faire durement ressentir chez les Bleus... #ECOFRA — David Reyrat (@DavidReyrat) August 5, 2023

Bon on va voir si on a des ressources mentales ou pas avec ce retournement de situation ...un bon test avant la CDM...Soit on continue à subir et encaisser les pts soit on se rebelle 🇫🇷🇫🇷 #ECOFRA — ❤Sam Lécasse❤🦂 ♦️ (@Samleretour) August 5, 2023

Seconde mi-temps en demi-teinte mais c'est presque attendu honnêtement, l'essentiel c'est de prendre du rythme, du temps de jeu et de permettre à tout le monde de tâter le très haut niveau #ECOFRA — SoulHokib (@SoulHokib) August 5, 2023

On pourra se consoler en disant que ce n’est pas l’équipe titulaire mais on peut aussi reconnaître le laisser-aller, les maladresses et les erreurs criantes dans cette seconde période. A ce niveau et à 15 contre 14 c’est pas acceptable. #ECOFRA — Thalam (@Thalam__1) August 5, 2023

C'était quasi sur : bonne 1ere mi temps avec la fougue de la jeunesse et de la place a prendre, 2e mi-temps qui manque d'expérience c'est tout. Par contre les écossais pourront se glorifier de leur victoire mais ça ne présage rien de bon pour leur coupe du monde #ECOFRA — Zoiberg (@RemBowz) August 5, 2023

Galthié démission — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) August 5, 2023

Ben oui on a gagné 1 mêlée sur le match prenons la balle de match sur mêlée #ECOFRA — XV de f🔴⚫ (@stadidista) August 5, 2023

Les français glanent au moins le point de bonus défensif. Pas sûr que Galthié sauve sa tête après ce match ! #ECOFRA — Mathieu Dabadie (@MathieuDabadie) August 5, 2023