TOP 14. Hastoy - Dulin, ces héros aux pieds vaillants indispensables au Stade Rochelais

Véritables métronomes face à l’UBB, Antoine Hastoy et Brice Dulin ont fait office de parfait duo pour dominer le jeu aérien.

Ce samedi 10 juin au Pays Basque espagnol, le spectacle n’a pas été spécialement au rendez-vous. Dans une partie largement dominée par le Stade Rochelais dans le jeu, mais moins dans les points, les Maritimes ont rapidement contrôlé le match. Au cœur de cette gestion, deux armes ont été utiles du côté des lignes arrière. Tout d’abord, le pied d’Antoine Hastoy, face aux perches et dans le jeu, essayait d’exploiter les failles adverses. Ensuite, la précision de Brice Dulin protégeait les arrières de son équipe et arrosait ceux des Bordelo-Béglais.

Avec 41 coups de pied au compteur dans le jeu courant, les deux Rochelais redonnaient souvent le ballon à des Girondins inoffensifs dès qu’ils étaient sous pression. Une aptitude qui, combinée à la solidité physique de leur XV, offre une équipe idéale pour des matchs de phases finales, si fréquemment âpres et fermés. Au Stade de France, les Rochelais vont trouver un sérieux client en la personne de Thomas Ramos. Fin relanceur et botteur habile, le titulaire du numéro 15 chez les Bleus a déjà été particulièrement décisif sur ses deux précédentes finales nationales. À voir, si la réponse des deux hommes fort rochelais sera suffisante pour inverser la tendance.

Un duo qui s’est bien trouvé

Depuis quelques années, Brice Dulin s’illustre comme LE spécialiste du jeu aérien dans le Top 14. Lancé ou à l’arrêt, dans le camp adverse ou dans ses 22 mètres, l’ancien Castrais est imperturbable lorsqu’il s’agit de récupérer un cuir venu du ciel. Par la suite, quand il faut savoir quoi en faire, il n’est pas non plus maladroit. Avec un coup de pied puissant et précis et une belle capacité de relance, dont il use de moins en moins, le Rochelais reste un phénomène à son poste.

Néanmoins, l’arrivée des fameux 50-22 ces dernières années oblige l’international à avoir un complice systématique à qui se fier. Souvent accompagné de bons ouvreurs dans le jeu, mais moins bon au pied, et de trois quarts polyvalents changeant de poste comme de chemise, il peinait à trouver son partenaire adéquat. Avec l’arrivée d’Antoine Hastoy au club à l’été 2022, la fusion n’a pas été immédiate. Cependant, au fil de la saison, l’ancien Palois a su rapidement trouver sa place dans l’effectif, au point d’être, lui aussi, un incontournable. Face à l’Union Bordeaux-Bègles, leur paire a parfaitement su repousser la pression des Girondins. L’invraisemblable partie de ping-pong rugby entre le duo et Matthieu Jalibert en a été la preuve.

