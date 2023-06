DEMI-FINALE TOP 14. Jalibert l'Audacieux ou Hastoy le Juste, qui a le plus apporté à son équipe ?

Ce match entre l'UBB et le Stade Rochelais a offert un duel entre deux des principaux ouvreurs français : Matthieu Jalibert et Antoine Hastoy.

C’est la guerre des 10 ! Ce samedi 10 juin au stade d'Anoeta de Saint-Sébastien, deux des trois prétendants au poste d’ouvreur en équipe de France s'affrontaient. Dans le cadre de la seconde demi-finale du Top 14 2022-2023, ils étaient attendus avant l’annonce du groupe qui disputera la Coupe du monde cet automne. Lors de ce duel entre l’Union Bordeaux-Bègles et le Stade Rochelais, remporté 24 à 13 par les champions d’Europe, qui a montré le meilleur de lui-même ?

Matthieu Jalibert , une vigie sous l’orage :

La charnière bordelaise essaye d’envoyer du jeu dès le commencement des hostilités. Preuve en est, il faut seulement quelques minutes pour que Jalibert lance Dubié dans ses 22. Le demi d’ouverture n’a pas froid aux yeux. Surtout quant, au terme de l’action, Bielle-biarrey se fait stopper à l’image d’une Clio 2 qui s’empalerait sur la muraille de Chine à pleine vitesse. S’il semble vouloir appliquer sa malice iconique sur le pré, la possession hétérogène des joueurs en blanc ne leur permet pas de bonifier les courses de l’international français. Ainsi, les volontés d'accélération du match restent au stade d'essais. Enfin, l’agressivité et l’intensité défensive rochelaise ne permettent pas d’avoir grand-chose à se mettre sous la dent pour l’UBB.

D’autant plus, le demi de mêlée Maxime Lucu a souvent préféré remettre le cuir à Yoram Moefana, surtout en première période. Privilégiant le contact, le centre n’a pas non plus mis en valeur son ouvreur. Malgré tout, les déplacements et appels de Matthieu Jalibert sont loin d’être à contretemps du jeu, mais restent stériles, car non servis. Preuve en est, sa première occasion d’attaquer franchement la ligne n’arrive qu’à la 75ᵉ minute de jeu. Une statistique qui montre le peu d'occasions offensives dont a pu profiter Matthieu Jalibert. De plus, il aura fallu attendre que Yoram Moefana glisse à l’aile pour voir Matthieu Jalibert prendre cette initiative. Reste à savoir si cela réside en un choix tactique marqué de la part du staff ou une obligation imprévue face au jeu rochelais.

Aparté jeu au pied ! En début de deuxième période, les deux ouvreurs se sont livrés une véritable bataille au pied. Dans une démonstration de ping-pong rugby dans sa forme la plus pure, 13 coups de pied cumulés se sont enchaînés en l’espace de 90 secondes sur la pelouse du stade Anoeta. Si Antoine Hastoy n’était pas le seul à avoir cette charge côté rochelais, la bataille mentale et technique dans ce secteur a bel et bien été gagnée par les joueurs de Charente-Maritime. Dans la partie, le jeu au pied courant était souvent pris à la charge de Maxime Lucu côté bordelais. Sous pression et rapidement agressés, les habituels résidents de Chaban-Delmas ont préféré les coups de pied dans la boîte. Pour les Rochelais, la tâche était partagée entre Brice Dulin et Antoine Hastoy, tous deux excellents dans ce domaine. Les noir et jaune mettaient en œuvre leurs belles vision de jeu, obligeant les arrières adverses à courir de manière conséquente pour couvrir chaque ogive. Face aux perches, Matthieu Jalibert n’a pas tremblé en enquillant les deux pénalités qui lui ont été proposées. Pour Antoine Hastoy, la machine a un peu plus grincé. Laissant 5 points au pied (38’ et 53’), il offre l’espoir d’un retour dans le match aux Bordelo-béglais.

Antoine Hastoy, le capitaine du navire :

Sur le premier essai rochelais, Hastoy attend que le bloc bordelo-béglais monte. Il fixe son homologue Matthieu Jalibert, puis sert Seuteni qui se défait facilement d’une défense bordelaise partie plein fer. Une montée express de Jalibert sur Hastoy qui n’est pas anodine. Quelques minutes plus tard, Jalibert redémarre au milieu du terrain et le demi d’ouverture rochelais en profite pour envoyer le ballon au large. Les Rochelais avancent de plusieurs mètres et seul un en-avant de Dillyn Leyds parvient à les stopper. Particulièrement juste dans le jeu, Hastoy distribue beaucoup et attaque peu. Mais au final, le 10 au look de surfer brun a su se mettre dans un “mode phase finale” qui avantage son équipe.

Parfaitement serein, Hastoy ne semble pas subir la pression pour sa première demi-finale de Top 14. Rebelote à la 20ᵉ minute où il sert Dulin qui ajuste un coup de pied rasant presque décisif pour l’UBB. L’ancien Palois a compris que les extérieurs et le 3ᵉ rideau de l’UBB étaient aux abois, il veut en profiter pour bonifier chaque action par des précieux mètres. Défensivement, l’ouvreur se fait peu voir, mais participe efficacement. À la 32ᵉ minute, un bon double plaquage de lui et Danty permet presque de récupérer le cuir sur l’une des rares actions dangereuses des Bordelo-béglais. Comme un symbole, l’ouvreur rochelais stoppe les volontés offensives de son vis-a-vis à la 74ᵉ minute et lui fait perdre le contrôle du ballon alors que Jalibert avait éliminé Seuteni.

Conclusion :

Au stade d'Anoeta, c’est bel et bien Antoine Hastoy qui s’est montré sous son meilleur jour. À l’aise et détendu, le demi d’ouverture rochelais n’a pas semblé souffrir un seul instant de la pression d’un tel évènement. S’il a peu brillé d’un point de vue personnel, il ne s’est pas imposé outre-mesure et a fait les bons choix afin de placer ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Défensivement, le Rochelais a assuré et livre une prestation solide. Au pied, le coup de canon reste perfectible face aux perches, mais est un bien précieux atout dans le jeu courant. Néanmoins, ce secteur doit être nuancé pour l’ouvreur, tant Brice Dulin assume ses responsabilités quand il s’agit du 3eme rideau. Le mérite revient surtout à l’ancien Racingman.

Pour Matthieu Jalibert, l’addition est salée. Néanmoins, il est difficile de dire que l’ouvreur a réalisé un “mauvais match”. Peu servi, il a dû attendre les 10 dernières minutes et le déplacement de Moefana à l’aile pour prendre pleinement ses responsabilités. Néanmoins, il n’a pas été le facteur X attendu et quelques beaux gestes ne changent pas la note finale. En parallèle, il n’aura pas vraiment rassuré sur sa principale faiblesse : la défense. Parfois seul à monter en pointe, parfois mal placé, il n’a pas été déterminant dans ce secteur. Au pied, il aura souffert face à une équipe rochelaise qui maîtrise ce jeu à la perfection. Mais cette souffrance était plus collective que personnelle. Face aux perches, il a assuré l’essentiel.

pour moi sur cette saison Hastoy a été meilleur que Jalibert et mériterait la place en équipe de France.. #SRUBB #DemiesTOP14 — Ace 🃏 (@EnModeRugbyman) June 10, 2023

