RUGBY. Dupont, Alldritt, Seuteni... notre XV type de la Champions Cup est imbattable !

Lors de cette nouvelle édition de la Champions Cup, nous avons pu admirer une fois de plus la magnifique victoire de La Rochelle. Nous avons donc réalisé une équipe avec les meilleurs joueurs de la compétition.

La France haut en couleur

Pour la 3e fois en 3 ans, un club du Top 14 ramène le trophée de la Champions Cup en France ! Cet exploit majuscule face au Leinster est sans doute l'un des plus beaux scénarios dans une finale de championnat européen ! Cette victoire est due au travail acharné des joueurs maritimes, et pas moins de 7 joueurs représentent le club jaune et noir dans notre équipe ! Nous pouvons retrouver Reda Wardi et Uini Atonio, les deux internationaux français qui ont été au sommet de leur art durant toute la compétition. En deuxième ligne, comment ne pas citer Will Skelton, le colosse australien a été performant du premier au dernier match, et n'a cessé de casser des plaquages et d'avancer. Ensuite, l'homme de la finale et capitaine de La Rochelle, Grégory Alldritt, mérite amplement cette place dans notre équipe type ! Antoine Hastoy est quant à lui meilleur réalisateur de la compétition avec 97 points inscrit, ce qui lui vaut bien le maillot de titulaire. Le fantastique Seuteni a été l'un des éléments moteurs de l'attaque rochelaise. Ce dernier a cassé les lignes adverses lors de chaque match. Enfin, Raymond Rhule, qui a été préféré à Teddy Thomas, a, lui aussi, été un facteur X pour Ronan O'Gara. Puis, bien que l'aventure de Toulouse se soit arrêtée en demi-finale, balayé par le Leinster, deux joueurs nous ont tout de même convaincus. Bien évidemment, l'inévitable Antoine Dupont a survolé les débats à son poste durant cette édition. Le capitaine des Bleus a été le meilleur joueur de son équipe, et nous ne trouvons pas d'égale en Europe en demi de mêlée, bien que Kerr-Barlow ait, lui aussi, été très en vue. Enfin, c'est Emmanuel Meafou qui complète la deuxième ligne avec Skelton ! Le mastodonte de Toulouse a littéralement roulé sur ses adversaires, et a même été le meilleur avant lors de la défaite des siens face au Leinster.

Du talent en Irlande

Malheureux une fois de plus lors de la dernière marche de la compétition, les coéquipiers de Sexton n'ont pas à rougir de leur parcours ! Dans notre équipe, 5 joueurs sont issus de la franchise irlandaise, et ont également joué la finale ce week-end ! Tout d'abord, Dan Sheenan se présente désormais comme un des meilleurs talons au monde, aux antipodes de ses paires passés avant lui ! Dans un profil bien plus dynamique, il a malmené La Rochelle à lui tout seul en première mi-temps. Ensuite, l'actuel meilleur joueur du monde, Josh Van der Flier, assume pleinement son statut par des performances hors normes ! Habile dans les airs, dans les rucks et agressif en défense, il mérite amplement sa place. Le capitaine de l'équipe, Garry Ringrose, fait lui aussi office de référence à son poste ! Le centre n'a pas réussi à imposer son style face à Danty ou Seuteni, mais a été d'une importance capitale lors des autres matchs de phase finale. Nous pouvons continuer avec James Lowe, qui n'a pas été aussi en réussite en finale, mais très en vue lors de la globalité de la Champions Cup. Le Néo-Zélandais d'origine est un joueur complet, et son jeu au pied est une arme fatale. Pour finir, c'est le joueur le plus utilisé de la compétition, Hugo Keenan. Ce dernier nous rappelle vaguement un certain Rob Kearney, et semble emprunter le même chemin que cette légende. Pour finir, un petit intrus se glisse dans notre équipe, et il s'agit de… Sam Simmonds ! Le troisième ligne anglais qui va rejoindre Montpellier l'année prochaine a été stratosphérique pour sa dernière campagne européenne avec Exeter.