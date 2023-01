15 de France. Et si Antoine Hastoy venait totalement bousculer la hiérarchie des 10 chez les Bleus ?

Lumineux avec La Rochelle le week-end dernier en Top 14, l'ouvreur Antoine Hastoy peut-il aspirer à mieux avec les Bleus en 2023 en notamment dans le 6 Nations ?

Après tout, on ne peut pas être surpris, de la part d'un garçon qui sortait de deux dernières saisons à 530 points dont 11 essais au total en Top 14. Mais tout de même, samedi soir, sur la pelouse de l'Arena, Antoine Hastoy a joué une partition comme il n'avait jamais encore su en dérouler cette saison. Auteur de 26 points dont 2 essais, l'ancien palois a joué les chauffeurs de salle sous le toit fermé de Nanterre. Précis au pied, mais surtout tranchant et rapide à son poste durant le match, il a ainsi marqué sa première réalisation sur un contre, après une course de 60 mètres où il résistait au retour du très véloce Max Spring. Sur le second, celui qui faisait revenir La Rochelle à hauteur du Racing en fin de match, nous faisait également admirer la force de son raffut pour faire un numéro dans la défense francilienne et marquer à l'issue d'une course chaloupée de 50 mètres. Très fort.

"On a vu le Antoine que j'ai recruté et ça me plaît beaucoup", expliquait son manager Ronan O'Gara à Sud-Ouest à l'issue de la rencontre. "Magnifique ! Je l'ai félicité devant les joueurs. On a vu le Antoine que j'ai recruté et ça me plaît beaucoup. C'est hyper difficile d'être le n°3 en équipe de France, de faire les trajets mais il a insisté pour jouer, j'en suis très content. Ça, c'est son niveau. Quand il est capable de faire ça, il peut presque gagner un match à lui seul, c'est très bon pour l'avenir". Suffisant pour faire bouger la hiérarchie à l'ouverture des Bleus ? Probablement que non, mais nul doute qu'Hastoy a marqué des points auprès du staff tricolore.

Parce que qu'on se le dise, planter 26 pions à l'extérieur en Top 14 n'est pas anodin. D'autant plus lorsque l'on perd le match à la fin. Et au moment où Romain Ntamack n'est pas dans la forme de sa carrière, certains verraient peut-être ici le moment de tenter des choses, pourquoi pas face à l'Italie... Le hic ? C'est que comme pour Baptiste Couilloud à la mêlée, Hastoy possède devant lui quelqu'un plus ou moins fait du même bois que lui et installé depuis un moment dans le groupe France, en la personne de Matthieu Jalibert. Quant à Ntamack, son statut et son flegme dans les grands matchs sont trop importants pour le bouger de son poste de titulaire, Jalibert le sait mieux que personne. Ce qu'Hastoy peut sûrement obtenir, en revanche, s'il continue sur sa lancée et brille lors des semaines de préparation avec les Bleus, c'est d'enfin être désigné plus ou moins officiellement comme le numéro 3 des Tricolores à l'ouverture. Chose qu'il n'a jamais véritablement été jusqu'ici, le polyvalent arrière Thomas Ramos faisant toujours office d'utility back lorsqu'il était positionné sur le banc.

Alors ce Tournoi 2023 sera-t-il malgré tout celui du changement de statut pour l'ancien béarnais ? Il semble en tout cas se tenir prêt plus que jamais...