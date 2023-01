RÉSUMÉ VIDÉO. Des internationaux impériaux avant le 6 Nations, le Racing se relance en Top 14 contre La Rochelle

Entre le Racing 92 et le Stade Rochelais, les deux formations ont fait l’étalage de leurs qualités offensives respectives. Score final : 39 à 36.

Le Racing 92 n’y arrivait plus. Depuis la défaite face aux voisins parisiens à la Paris La Defense Arena, les ciel et blanc étaient au bout du rouleau. Manque de victoires en Top 14, campagne désastreuse en Champions Cup et déjà éliminé de la compétition, etc. Bref, il fallait vite briser la malédiction s’ils ne souhaitaient pas rentrer dans la sinistrose durant les doublons. Cette rupture s’est opérée ce samedi 28 janvier face au Stade Rochelais. À domicile, les coéquipiers de Finn Russell ont remporté leur premier match de l’année en championnat face au Stade Rochelais. Avant cela, leur dernière victoire au niveau national remontait à un déplacement à Toulon début décembre.

TOP 14. OFFICIEL : Finn Russell a bien accepté l'offre à six 0 de ce club anglais

Avant le 6 Nations, la classe des grands 10 à l'Arena

Pour féliciter ses troupes, Laurent Travers s’est rendu en conférence de presse avec une sacoche remplie d’éloges. Dans sa hotte, il avait notamment quelques cadeaux bien emballés en direction de Finn Russell. Durant la rencontre, l’Écossais a été magistral. Il inscrit surtout la pénalité de la gagne à la 80ᵉ minute. Ainsi, le manager du Racing 92 tient ses propos selon Rugbyrama : “Un buteur, c’est important parce qu’il transforme les efforts réalisés par l’équipe. Finn a raté la plus facile, mais celles du bord de touche, il les a toutes mises. Chapeau à lui : il a joué quatre-vingt minutes alors qu’il commence le Tournoi des 6 Nations la semaine prochaine ; il a fait passer son club avant l’équipe d’Écosse et ce soir, on se doit vraiment de le remercier.”

De la même manière, un autre ouvreur va désormais pouvoir se consacrer au Tournoi des 6 Nations. Le métronome rochelais Antoine Hastoy a également réalisé une grande partition du côté de l’Arena, l’ancien Palois y va même de son doublé. Dorénavant, le troisième ouvreur dans la hiérarchie des Bleus, derrière les bien installés Ntamack et Jalibert, va retrouver les entraînements de Marcoussis. Il aura sûrement la volonté de montrer à Fabien Galthié qu’il peut aussi compter sur lui pour le Tournoi, a minima en se donnant à fond lors des entraînements.

RUGBY. 6 Nations. Reverra-t-on l'association Ntamack/Jalibert avec le 15 de France ? La réponse finale