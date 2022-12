TOP 14. OFFICIEL : Finn Russell a bien accepté l'offre à six 0 de ce club anglais

Le Racing 92 a officialisé le départ de Finn Russell à la fin de la saison. De son côté, Bath a confirmé sa venue en Angleterre à compter de 2023/2024.

Ça y est, c'est officiel ! Après des mois de questionnements, rumeurs et autres suppositions, l'avenir de Finn Russell est enfin scellé. Quittera-t-il le Racing à la fin de la saison ? Quittera pas ? Nous sommes désormais en mesure de vous dire de profiter du génial écossais durant ses derniers mois dans l'Hexagone, puisqu'il s'en ira vers l'Angleterre en 2023/2024. Si le club francilien a officialisé son prochain départ, Bath a lui acté la venue de l'ouvreur de 30 ans. En difficulté ces dernières saisons, le club du Somerset compte sur des joueurs de son calibre pour redorer son blason, après avoir vu son effectif décimé (départ de Watson, Faletau, Mercer...).

Russell a d'ailleurs évoqué le temps passé au Racing, mais également ses prochains objectifs avec Bath : "J'ai apprécié mon passage au Racing 92 où j'ai beaucoup appris. C'est maintenant le bon moment pour un nouveau défi, dans un nouveau championnat, avec l'objectif de ramener Bath au sommet de la Premiership et de me battre pour les titres nationaux et européens". Pour rappel, avec 133 pts inscrits depuis le début de la saison, l'ouvreur aux 65 sélections est actuellement le meilleur réalisateur du Top 14. En espérant pour lui qu'il en fasse de même de l'autre côté de la Manche...