RUGBY. Dulin, Bosch, Meafou... Ces joueurs qui ont excellé en Champions Cup !

Au programme du dernier week-end, non pas le Top 14, mais la Champions Cup et la Challenge Cup, des compétitions européennes. Les meilleurs joueurs du monde y ont participé avec brio !

L'arrière de La Rochelle a tout simplement sauvé ses coéquipiers d'une élimination prématurée en Champions Cup ! Face à Gloucester, l'ancien pensionnaire du Racing 92 a été précis sous les ballons hauts, a su utiliser son jeu au pied dans l'occupation, et a également été héroïque en défense. En effet, à 32 ans, Brice Dulin a réussi l'exploit de rattraper la fusée Rees-Zammit à la course, sauvant par la même occasion un essai. Durant les 80 minutes, il aura parcouru 48 mètres avec la balle, et aura surtout délivré une magnifique passe décisive à Teddy Thomas, pour l'essai de la victoire. Brice Dulin serait-il légitime en tant que doublure de Thomas Ramos ?

Joueur assez méconnu du grand public, Curwin Bosch a pourtant été longtemps un grand espoir de l'Afrique du Sud au poste d'ouvreur ! À 25 ans, ce dernier a trouvé une place de titulaire au sein de la redoutable formation des Sharks, aux côtés de la moitié de l'équipe des Springboks ! Opposés au Munster, les Sharks se sont largement imposés, et ce succès est en partie dû à l'excellent match du numéro 10, qui a trouvé de la réussite dans chaque compartiment du jeu. Bosch a inscrit pas moins de 22 points, dont 7 transformations, une pénalité et un essai ! Régulièrement appelé avec sa sélection nationale, Bosch ne compte que 2 caps, et espère avoir la chance de faire partie de la squad des Boks pour la Coupe du monde en France.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Emmanuel Meafou, qui fait partie quasiment systématiquement de l'équipe de la semaine. Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, le géant d'origine australienne ne laisse personne indifférent, y compris (et surtout) ses adversaires. Titulaire aux côtés d'Arnold face aux Bulls, Meafou a été utilisé comme chars d'assaut, sans jamais reculer, au point d'inscrire un essai tout en puissance. Cette saison, le tank de Toulouse a déjà marqué 8 fois, et du haut de ses 2m03 et 140kg, rien ne semble pouvoir arrêter son ascension. Fabien Galthié et son staff espèrent évidemment voir ce colosse porter le maillot du XV de France en décembre 2023.

Si son nom vous dit quelque chose, vous faites sans doute référence à l'ancien flanker de l'Irlande, véritable légende du XV du Trèfle. Cependant, le joueur que nous allons mettre en lumière n'a que 24 ans, et si ce dernier partage le nom et le prénom d'un de ses ainés irlandais, il évolue plutôt au centre ! Joueur d'Exeter depuis 2 saisons, O'Brien peine à se faire une place de titulaire, jonglant entre la forte concurrence et les pépins physiques. Titulaire comme premier centre face à Montpellier, O'Brien a surpris son monde en réalisant son meilleur match en carrière ! Le jeune centre a réalisé le record de plaquages de la partie, avec 17 unités, et a également porté le ballon à 12 reprises, dans l'avancée continuellement. Inutile de vous dire que nous reverrons ce garçon sur le devant de la scène dans les semaines à venir !

Bongi Mbonambi

L'Afrique du Sud n'a pas de souci à se faire en ce qui concerne ses talonneurs ! Ce week-end, Bongi Mbonambi a montré qu'il était toujours au sommet de sa forme, à 32 ans, et que sa présence au prochain Mondial n'était qu'une formalité. En à peine 60 minutes face au Munster, Mbonambi a été au four et au moulin, faisant parler son adresse en touche, et sa robustesse en mêlée fermée. Il a aussi conduit à merveille les ballons portés pour s'offrir un doublé en tout juste 5 minutes ! À ce rythme-là, ce dernier sera sans conteste le talon titulaire de la prochaine Coupe du monde en France !

