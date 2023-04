VIDEO. CHAMPIONS CUP. Wow ! Ce joueur d'Exeter mystifie Rattez et Bouthier !

Lors du huitième de finale choc entre Exeter et le MHR, il y a eu du spectacle, c'est le moins que l'on puisse dire ! Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité, mais nous ont régalés !

Un éclair de génie !

Alors que nous étions à la 55 ème minute de jeu, les joueurs du MHR étaient devant au tableau d'affichage, et menaient 18 à 14 ! Après de multiples phases de jeu au près, les Chiefs d'Exeter ont décidé d'écarter le ballon au large, où un surnombre pouvait être négocié. Après une série de passes au cordeau, dans un bon tempo, le numéro 8 et homme du match Sam Simmonds déborda quelques mètres proches de la ligne de touche, avant de servir Tom Wyatt après contact. Ce dernier, qui était titulaire à l'arrière de la formation anglaise, se retrouve alors en 2 contre 2 face à Vincent Rattez et Anthony Bouthier ! Cependant, pas besoin de l'aide de son partenaire situé à son extérieur, Wyatt décida de jouer son premier duel face à Rattez, déséquilibrant ce dernier avec un premier crochet dévastateur. Ensuite, l'arrière d'Exeter termina son chef-d'œuvre en éliminant Bouthier avec une facilité déconcertante, pour finir sa route dans l'en-but. Le retour de Louis Carbonnel ne sera pas suffisant pour que les Anglais ne reprennent pas le score. On vous met la séquence vidéo ci-dessous !