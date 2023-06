XV de France. Dans le collimateur des arbitres, le remuant Pierre Bourgarit peut-il s'inviter au Mondial ?

Solide, rugueux, puissant et dynamique, Pierre Bourgarit dispose d'un bagage pour prétendre aux Bleus cet été. Oui mais voilà, l'indiscipline ma p'tite dame...

Samedi soir, sa finale fut une nouvelle fois à l'image du joueur qu'il est. Dominant à l'impact, rude sur les zones d'ombre, très actif et dynamique, Pierre Bourgarit a montré - s'il le fallait - que la France était pour le moins équipée niveau punch au talonnage, entre lui-même et les Marchand, Mauvaka ou Chat. D'ailleurs, quand avez-vous vu le natif de Gimont reculer sur la ligne de front pour la dernière fois ? On en vient parfois à se demander si cela est même déjà arrivé... Alors, au nom de sa saison à 9 essais et de ses phases finales une nouvelle fois remuantes, "Bourga" sera assurément de la liste des 42 potentiellement partants pour le Mondial, annoncée ce mardi, vous dîtes ? Le hic, parce qu'il y en a souvent un, c'est que si le garçon de 25 ans a largement progressé sur les fondamentaux ces dernières années, il n'en reste pas moins encore immature sur le terrain. Ou trop sanguin, impulsif ou Gersois, appelez ça comme vous voudrez.

PIERRE BOURGARIT CLAQUE UN TRIPLÉ, UNE RARETÉ EN TOP 14 POUR UN TALONNEUR ?

Régulièrement dans le viseur des arbitres pour son indiscipline et son penchant pour le fricotage, le compère de Greg Alldritt n'y a pas dérogé face à Toulouse, malgré l'importance de cette partie. Et on aura beau revoir sa débauche d'énergie folle dans ce match autant que son franchissement digne des meilleurs tracteurs gascons sur l'action menant à l'essai d'Atonio, on ne pourra s'empêcher de se dire que l'ancien auscitain doit encore prendre du plomb dans la tête. Ici, l'on pense évidemment à cette scène à la 28ème minute de jeu où le Rochelais s'empoigne avec Thomas Ramos pour une prétendue "tape sur la tête". Ce à quoi monsieur l'arbitre, intervenant pour calmer les esprits, pris le talonneur à parti : "vous, ça fait deux fois. La prochaine, c'est dehors. C'est clair ?" Et le principal intéressé de répondre de manière épidermique, comme un marmot pris la main dans le sac : "il me met une tape sur la tête. On a le droit à ça ?" Tout le vice et la malice de Ramos qui, n'en doutez pas, avait choisi Bourgarit car il connaissait sa facilité à dégoupiller...

FINALE TOP 14. LA DERNIÈRE ACTION DE LA ROCHELLE, UNE FAILLITE COLLECTIVE

Et si ce dernier s'en tenu à ça pour le reste de la rencontre, il n'empêche que cette scène filmée de près par les équipes techniques ne donnera pas plus de crédit à "Bourga" qu'hier, auprès staff des Bleus. Sinon comment expliquer qu'il ne compte toujours que 6 petites sélections, lui, l'homme aux 22 essais en Top 14 ? Tellement malheureux tant celui-ci possède du feu dans les bras et une capacité quasiment unique à gagner les duels à son poste, en Europe... Seule "chance" pour lui, en dépit de tous ses efforts faits dans le jeu : la blessure importante aux cervicales de Gaëtan Barlot. Comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres et avec une reprise des contact établie avant, au mieux, à la mi-juillet, le Castrais ne part plus avec la faveur des pronostics pour faire partie des 3 talonneurs qui débuteront (réellement) la préparation physique du Mondial à Monaco le 2 juillet. À moins que le staff tricolore ne fasse le choix de prendre 4 lanceurs cet été. Et promette donc une bataille de tous les instants de Cassis à Marcoussis en passant par Capbreton. Lors de laquelle il faudra un sang-froid à toute épreuve...

RUGBY. INFO OU INTOX, LE NOUVEAU MAILLOT DU XV DE FRANCE COÛTE-T-IL VRAIMENT 300€ ?