RUGBY. INFO ou INTOX, le nouveau maillot du XV de France coûte-t-il vraiment 300€ ?

Sur les réseaux sociaux, une vague d'indignation est observée au sujet du prix du nouveau maillot du XV de France pour la Coupe du monde 2023.

Dès septembre prochain, toute une nation poussera derrière le XV de France à l’occasion de la Coupe du monde de rugby. Pour l’instant, les amateurs de rugby en profitent déjà pour préparer leur kit du parfait supporter. S’il est encore un peu tôt pour mettre les bières au frigo, certains pensent déjà à enfiler un maillot sur leur dos. Justement, la nouvelle tunique du XV de France n’a pas laissé les amateurs de rugby indifférents ces derniers jours. Si certains discutent de son style et de ses couleurs, d’autres parlent d’un prix de 300€ à en faire tourner la tête. Mais alors, l’habituel vêtement que l’on offre aux petits et grands amoureux de l’ovalie a-t-il vraiment plus que triplé de prix ?

Non, le maillot standard des Bleus n’est pas à 300€, mais bel et bien à 95€. En effet, la version habituellement proposée aux supporters est la version Replica. Disponible en bleu et blanc, la principale différence avec la version portée par les joueurs en match est le choix des matériaux. La version pro, elle, est pensée pour être bien plus élastique et résistante. Afin de supporter au mieux les Bleus, il vous sera donc totalement possible de le faire vêtu en condition pour un prix habituel. En parallèle, discuter du prix initialement élevé des maillots de sport relève d’un tout autre débat…

LE NOUVEAU MAILLOT DU XV DE FRANCE POUR LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023 EST LÀ !!!

Un maillot avec un nouveau bleu, le bleu France, celui de notre drapeau.



Depuis 2018, nous écrivons notre histoire avec le rugby amateur. Premiers supporters, premier pilier du XV de…

En revanche, une version à 300€ est bien mise en vente. Cependant, cet objet a un caractère beaucoup plus proche de l’objet de collection que de celui que l’on traîne dans la boue à l’entraînement en rugby amateur. Numéroté, envoyé dans un écrin particulier et disponible en seulement 1 300 exemplaires, il est entièrement fabriqué et manufacturé en France. Mais alors, pourquoi une telle confusion au sujet du prix de la tenue initiale ? Le 16 juin dernier, les comptes officiels de la Coupe du monde ont diffusé une publication au sujet du maillot du XV de France sur les réseaux sociaux, disponible sur leur boutique officielle. En lien de cette dernière, l’institution a préféré rediriger vers le maillot à 300€ que vers celui à un prix plus abordable. Un partage qui a créé la confusion et qui a agacé certains.

IL EST LÀ !



Découvrez le maillot de @FranceRugby pour la #RWC2023



👉https://t.co/MShUtJ8PwZ

IT'S HERE!



Discover France's jersey for Rugby World Cup France 2023



👉https://t.co/MShUtJ8PwZ pic.twitter.com/qdfiw4J0UP — Rugby World Cup France 2023 (@France2023) June 16, 2023

