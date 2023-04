PHOTOS. Le XV de France dévoile son (superbe) nouveau maillot pour la Coupe du monde ! Qu'en pensez-vous ?

Le nouveau maillot du XV de France pour la Coupe du monde a été dévoilé. Il sera porté pour la première fois lors du match d'ouverture face aux All Blacks.

Crédit photo : FFR



Il est là ! Le maillot que porteront Antoine Dupont et les joueurs du XV de France pendant la Coupe du monde. Ce jeudi, France Rugbyu ainsi que le Coq Sportif ont dévoilé la tunique tricolore pour le Mondial qui aura lieu en France dès le 8 septembre. "En matière respirante et durable, ce maillot arbore un motif s'inspirant de la technique de tissage particulière du maillot porté par les joueurs du XV de France et issu du savoir-faire Le Coq Sportif", peut-on lire sur le site de la FFR.

Le nouveau maillot Le Coq Sportif du XV de France pour la Coupe du monde 2023 en France. Vous en pensez quoi? #XVdeFrance #France2023 pic.twitter.com/G3wC9qGqZb April 6, 2023

Un maillot qui aura sans nul doute ses fans avec notamment l'inscription "NOTRE MAILLOT, NOTRE HISTOIRE, NOTRE PAYS" dans le col. Il sera également disponible en blanc avec des bandes bleues sur les flancs. Une tunique 100% Polyester somme toute assez sombre, mais efficace. Crédit photo : FFR