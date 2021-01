Pierre Bourgarit claque un triplé, une rareté en Top 14 pour un talonneur ?

Pierre Bourgarit s'est illustré en attaque face à Agen en Top 14. On n'avait pas vu un talonneur marquer un triplé depuis des lustres.

Les triplés en Top 14, ce n'est pas une rareté. On en veut pour preuve celui de Donovan Taofifenua en novembre dernier face à l'Aviron Bayonnais. Ce jour-là, l'ailier du Racing 92 avait frappé dès la 15e puis dès la reprise (41e) et après l'heure de jeu (67e). Il n'est d'ailleurs pas le seul numéro 11 à avoir triplé la mise cette saison. En octobre dernier, le Tricolore Arthur Retière avait franchi à trois reprises la ligne de craie castraise (29e, 37e, 78e) lors de la démonstration rochelaise face au CO. Jusqu'ici, les triplés étaient donc l'apanage des ailiers en 2020/2021 avec également Josua Tuisova face à Bayonne en octobre ou encore Geoffrey Cros contre le SUA le même mois et avec le numéro 14 dans le dos.



Mais le week-end dernier, un talonneur s'est invité parmi les ailiers : Pierre Bourgarit. Le coéquipier de Retière a inscrit trois essais contre les Agenais et largement participé au succès des siens, 43 à 13. Et pour le coup, c'est un fait assez rare. En effet, on avait plus vu un talonneur s'illustrer de cette manière depuis 2011. Cette année-là, Benoît August, alors numéro 2 du BO, avait marqué trois essais contre... Agen.