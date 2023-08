XV DE FRANCE. Dupont, Ramos, Ntamack... Les cadors de retour à Saint-Étienne ?

Après le cours revers de l'équipe de France en Écosse ce week-end, Fabien Galthié pourrait remettre en scène ses "joueurs premium". Voyons qui pourrait être aligné ce samedi.

Le retour des cadres

Soucieux de pouvoir observer tous les joueurs ayant participé à la préparation estivale de cette Coupe du monde, ce deuxième match amical devrait être l'occasion d'effectuer des changements dans le XV de départ. Parmi ces changements, le sélectionneur tricolore pourrait rappeler les présumés titulaires, afin d'encadrer au mieux les joueurs les moins expérimentés. De ce fait, les Toulousains Dupont, Ramos et Ntamack pourrait bien renfiler le maillot de titulaire, tout comme Gregory Aldritt ou encore Gaël Fickou. N'oublions pas que ce second duel d'affilée face à l'Écosse ne sera que le deuxième match de préparation de nos Bleus, qui affronteront ensuite les Fidji puis l'Australie. Normalement, chacun aura sa chance, et certains joueurs joueront également moins que d'autres.

Des satisfactions à revoir

Bien que des changements soient programmés pour la rencontre face à l'Écosse, quelques joueurs pourraient tout de même rester dans l'équipe. Sans trop de surprise, les bonnes performances de Gailleton, Boudehent, Bielle-Barey ou encore Tanga pourraient être récompensés par une nouvelle titularisation. Ensuite, les remplaçants du dernier match seront probablement les titulaires du prochain ! Paul Willemse et Arthur Vincent pourraient s'exprimer plus longtemps à Saint-Étienne, tout comme Peato Mauvaka ou Dylan Cretin. En revanche, Antoine Hastoy et Baptiste Serin devront sûrement patienter encore un peu avant de commencer une rencontre internationale. Fabien Galthié annoncera le 21 août, en direct sur TF1 lors du traditionnel "13h", le groupe de 33 joueurs présents lors de la Coupe du monde ! Jusque-là, le match face à l'Écosse et celui face au Fijdi (19 août) devrait permettre au staff d'enlever les zones d'ombres présentes sur plusieurs profils de joueurs.

