RUGBY. Steve Borthwick écarte Henry Slade pour la Coupe du monde !

Comme la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre a dévoilé les 33 joueurs qui participeront à la Coupe du monde en France ! Parmi les élus, de sacrés noms sont absents !

Slade aux abonnés absents

C'est sans aucun doute la plus grosse surprise de la liste de Steve Borthwick ! Henry Slade, le centre aux 56 sélections, n'a pas eu les faveurs du nouveau manager du XV de la Rose. En Angleterre, cette décision a été vivement critiquée, et remise en cause, notamment par le fait du statut du joueur de d'Exeter, qui était un véritable cadre de cette équipe. Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, ce dernier avait été titulaire à quatre reprises, et n'avait pas semblé être en dessous de son niveau habituel. Ollie Lawrence, Joe Marchant, Manu Tuilagie et même Owen Farrell lui ont été préférés au centre de l'attaque de l'Angleterre. Dans la même situation, l'ancien Montpelliérain et ancien meilleur joueur du Top 14, Zach Mercer, est logiquement hors de ce groupe. Il n'a jamais eu la confiance de son sélectionneur, malgré son choix de quitter le Top 14 pour être sélectionné pour le Mondial. Joe Cokanasiga et Alex Dombrant sont, eux aussi, des absents de marque !

Our 33-player squad for next month's Rugby World Cup in France#RWC2023 — England Rugby (@EnglandRugby) August 7, 2023

Deux futurs joueurs du Top 14

Parmi les joueurs peu expérimentés et en partance pour la France, le futur joueur du Racing 92, Henry Arundell, est l'une des satisfactions anglaises ces derniers mois ! L'ailier obtient logiquement son billet pour la Coupe du monde. Ensuite, le deuxième ligne, David Ribbans, qui évoluera à Toulon la saison prochaine, est aussi de la partie. Ce dernier a fait forte impression l'année dernière à Northampton.

