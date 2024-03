VIDEO. TOP 14. ‘’Il nous a fait la misère’’ : Le retour extraterrestre à XV d'Antoine Dupont face à l'UBB

Malgré un incroyable retour en Top 14 d’Antoine Dupont, l’UBB s’est imposé lors du match phare du week-end contre le Stade Toulousain (31-28).

Malgré la défaite des champions de France en titre, les supporters toulousains doivent être heureux d’avoir retrouvé leur facteur X : Antoine Dupont.

Après sa performance de ce dimanche, le demi de mêlée n’a clairement pas semblé perturbé par la transition entre le rugby à 7 et à XV.

Début mars, il remportait le tournoi de Los Angeles avec ses coéquipiers du Seven en battant la Grande-Bretagne sur le score de 21 à 0. Moins d’un moins après cette performance historique, le natif de Lannemezan réalise une performance de haut vol sur le terrain de l’UBB, une des meilleures équipes du championnat.

Le magicien Dupont

Après le match, son coéquipier en Bleu Matthieu Jalibert, s’est montré impressionné par le match du Toulousain.

Ils ont des joueurs tellement exceptionnels, à l’image d’Antoine (Dupont) qui n’a pas arrêté de nous faire la misère ce soir… Ce qui est important ce soir, ça a été le caractère pour revenir à dix minutes de la fin.’’ Mathieu Jalibert au micro de Canal Plus

Cette pige au rugby à 7 a peut-être donné un bol d’air frais au demi de mêlée après le choc de la Coupe du Monde.

Ou l’insaisissable Antoine Dupont et ses longues chevauchées nous avait déjà trop manqué sur les terrains de Top 14. Mais quel plaisir de retrouver ses appuis et le danger qu’il procure dans les défenses adverses dès qu’il touche le ballon.

Victoire méritée pour l’UBB

Malgré une grosse pression mise par les Bordelais en première période, Antoine Dupont a su trouver des brèches et réaliser des gestes de grande classe en seconde mi-temps, lui qui est rentré en numéro 10 à la place de Thomas Ramos (sorti sur blessure).

D’autant plus que l’UBB mérite sa victoire. Avec beaucoup d’envie et de précision, les joueurs de Yannick Bru se sont appuyés sur les très bonnes performances de certains internationaux. On pense notamment à Damian Penaud, décisif en attaque, mais également en défense, avec son plaquage projetant Juan Cruz Mallia en touche sur la dernière action du match.

Peu en vue dans le dernier Tournoi des 6 Nations, Yoram Moefana a lui aussi réalisé un très bon match sur la pelouse du Matmut Atlantique. Avec un essai dès la première minute et une très grosse activité défensive, le centre est sorti du lot.

Enfin, il serait injuste de ne pas parler de Pierre Bochaton, le troisième ligne était l’homme du match ce dimanche. Omniprésent dans tous les secteurs du jeu, dans les rucks, en soutien, en touche, en défense… Le Bordelais a été récompensé en inscrivant le dernier essai donnant la victoire à l’UBB, après un beau mouvement des lignes arrières.