VIDEO. Quand Ben Tameifuna envoie ses 150 kilos dans les airs, ça ne rigole pas

Non, vous ne rêvez pas, nous allons vous parler de Ben Tameifuna, qui, une fois de plus, nous impressionne par des qualités que nous ne lui soupçonnons pas !

Une reconversion à l'arrière ?

Ce week-end face à Perpignan, Ben Tameifuna a été omniprésent, et un des grands acteurs de la victoire bonifiée des Girondins ! Sa performance lui a valu d'être dans l'équipe de la semaine du Midi Olympique, lui qui honore sa troisième saison à Bordeaux, à 31 ans. Au Racing 92 déjà, puis désormais à l'UBB, Ben Tameifuna fait parler de lui pour sa puissance incommensurable, mais également pour ses gestes techniques, peu ordinaires pour quelqu'un frôlant les 150 kilos sur la balance. Adepte des pénalités de 50 mètres, ou bien des passes à l'aveugle ou autre chistera, ce colosse tongien a dévoilé un autre atout de sa palette. En effet, après une chandelle montée par l'arrière-garde catalane, Ben Tameifuna, qui était en train de se replacer, était malencontreusement au point de chute du ballon, alors que le numéro 8 de Perpignan fonçait droit devant, pour mettre la pression. Néanmoins, serein et décontracté, le pilier de l'UBB réceptionna la balle d'une façon acrobatique, nous gratifiant au passage d'une détente plus que respectable. Nous vous mettons l'extrait vidéo ci-dessous, une pépite !