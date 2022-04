Champions Cup. Antoine Dupont en 10, Ntamack au centre, LE tournant de la qualification de Toulouse

Le choix d'Ugo Mola en fin de rencontre face à l'Ulster en huitième de finale de Champions Cup de décaler Dupont et Ntamack a fait la différence.

Le décalage d'un rang d'Antoine Dupont et Romain Ntamack en fin de rencontre face à l'Ulster lors du huitième de finale retour de Champions Cup, s'est avéré être un choix judicieux de la part du staff toulousain. À 23 partout, à une dizaine de minutes de la fin, les rouges et noirs devaient impérativement marquer un essai transformé, et donc forcer le destin et la décision finale.

Le format de la Champions Cup divise après le coup parfait de Montpellier et le retour de Toulouse

Mathis Lebel déjà sorti sur blessure en tout début de rencontre, il ne restait plus que Baptiste Germain sur le banc des remplaçants comme arrière. Le choix logique aurait été de remplacer Antoine Dupont par Germain. Mais Ugo Mola a finalement opté pour faire sortir Tim Nanaï-Williams, numéro 13, et ainsi décaler la charnière de l'équipe de France d'un cran. Une option tactique que l'on avait déjà vue plusieurs fois par le passé. Lors du match aller certes, mais aussi lors du quart de finale de Coupe d'Europe en 2019. Suite au carton rouge reçu par Zack Holmes, c'était Sébastien Bézy qui était rentré en demi de mêlée, avec Dupont en 10 et Ntamack en 12.

Champions Cup. Occupé par Ed Sheeran, Thomond Park n'accueillera pas la rencontre Munster-Toulouse

Ainsi, la vitesse imprimée par Germain et le danger que représente Dupont en 10, ont fait la différence en fin de rencontre face à l'Ulster, qui se trouvait en infériorité numérique. Une option tactique que l'on pourrait retrouver dans les semaines à venir ? Sans aucun doute. Mais dès la saison prochaine, la question se poserait d'autant plus qu'avec les présences de Thomas Ramos, Ange Capuozzo, Pierre-Louis Barassi ou Melvyn Jaminet, des embouteillages dans l'attaque toulousaine se feront ressentir.