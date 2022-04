Le format de la Champions Cup divise après le coup parfait de Montpellier et le retour de Toulouse

Après les 8es de finale de la Champions Cup, le format de la compétition divise le monde du rugby. Faut-il conserver ce système de match aller/retour ?

RÉSUMÉ VIDÉO. Le Leinster atomise et humilie le MHR avec 13 essaisSouvenez-vous, en janvier dernier, Montpellier encaissait près de 90 points sur la pelouse du Leinster. Une défaite humiliante à 13 essais qui avait fait craindre le pire pour la campagne européenne du MHR. Ce samedi, les Héraultais ont cependant validé leur ticket pour les quarts de finale malgré un nouveau revers face aux Harlequins. En effet, sur six matchs joués en Champions Cup cette saison, les hommes de Philippe Saint-André n'en ont remporté que trois. Dont le 8e de finale aller, 40 à 26, face à ces mêmes Quins. Certains seront prompts à rappeler que l'une de ces victoires (face au Leinster) a eu lieu sur tapis en raison du Covid. De leur côté, les Anglais avaient réalisé un carton plein lors de la phase de poules avec quatre succès en autant de matchs. Et ce, sans bénéficier d'une victoire sur tapis vert. La performance de samedi lors du 8e de finale retour n'aura donc pas suffi à les qualifier, et ce, en raison d'une différence d'un tout petit point en faveur des Tricolores."

"Montpellier a définitivement été la meilleure équipe au cours des huit derniers jours, mais ils font un quart de finale européen basé sur deux ou trois matchs", estime l'ancien entraîneur écossais Matt Williams via RugbyPass. Selon lui, les Anglais, qui faisaient partie des meilleures formations du tournoi méritaient mieux. Une situation similaire aurait pu se produire avec le Racing 92 si le Stade Français avait réalisé un gros match dimanche. Malgré ses cinq victoires, le club francilien aurait pu dire au revoir à la Champions Cup au profit de Parisiens qui n'avaient remporté qu'un match de poules. "Il n'y aucune compétition dans le monde où on peut voir ça." Des 8es en match aller/retour ont été ajoutés aux phases finales cette année en raison de la crise sanitaire. Williams espère que l'EPCR ne conservera pas ce format à l'avenir.

Vous ne pouvez pas avoir une compétition où les équipes qui ne gagnent qu'un ou deux matchs se qualifient pour les quarts de finale et éliminent les équipes qui ont remporté tous les matchs sauf un au cours de la saison. Cela rend la saison sans importance.

Pour d'autres, ces 8es de finale ont donné lieu à des matchs relevés et du suspense. Après le match aller, aucune formation n'était réellement assurée de voir les quarts, sauf peut-être le Stade Rochelais. Pour le Telegraph, Brian Moore rappelle que ce format a donné une seconde chance aux équipes battues à l'aller. N'ayant rien à perdre, elles ont joué de manière plus libérée, à l'image des Quins. Sans ce match retour, Toulouse, dominé par l'Ulster après le rouge de Mallia, aurait dit au revoir à son titre et ne nous aurait pas offert un superbe match sur la pelouse des Irlandais avec un essai salvateur de Dupont. Comme Montpellier, le Stade doit finalement sa qualification qu'à un tout petit point. "Le concept a ajouté une nouvelle dynamique au tournoi, notamment en donnant vie à ce qui aurait autrement été des cas assez désespérés", écrit l'Irish Times.



Sans oublier que ce format a permis à chaque club de jouer devant son public et de remplir son stade. Là où l'ancien format voyait un tirage au sort décider de la formation qui évoluait à domicile. Des affluences qui devraient pousser l'EPCR à le conserver. Le système n'est peut-être pas parfait, on retrouve quand même en quarts quelques-unes des meilleures équipes d'Europe : les leaders de l'URC, de la Premiership et du Top 14, à savoir le Leinster, Leicester et Montpellier ; les tenants du titre toulousains et les finalistes rochelais ; sans oublier le Racing 92, plusieurs fois finalistes également, et le Munster, titré à deux reprises. On est loin de phases finales au rabais. "Celui qui sortira de ce groupe méritera probablement le titre de champion d'Europe." Désormais, c'est une nouvelle compétition qui commence avec les matchs couperets. Que le meilleur gagne.