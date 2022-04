Champions Cup. Occupé par Ed Sheeran, Thomond Park n'accueillera pas la rencontre Munster-Toulouse

En voilà une nouvelle qui ne va pas plaire aux supporters du Munster. Occupé par des concerts d'Ed Sheeran le 5 et 6 mai, Thomond Park ne pourra pas être le théâtre du quart de finale de Champions Cup, entre le Munster et le Stade Toulousain. Une donnée qui aura son importance, surtout lorsque l'on connaît la ferveur qui se dégage de ce stade de Limerick. Mais alors, si la rencontre ne peut pas se dérouler à Thomond Park, où se jouera-t-elle ? Et bien dans un autre stade mythique, mais qui ne plaira certainement pas aux Munstermen : l'Aviva Stadium de Dublin, fief du rival de toujours, le Leinster...

VIDÉO. Futur adversaire de Toulouse, le Munster inscrit un essai sensationnel avec Zebo et De Allende !En effet, le club l'a officialisé sur son compte Twitter dimanche soir. À voir donc si le public de Limerick se déplace en masse du côté de la capitale, afin d'encourager son équipe face aux champions d'Europe en titre. Pour rappel, le Stade Toulousain avait mis fin à l'aventure européenne du Munster la saison dernière, en s'imposant à Thomond Park, 33-40.

🏉 Munster's #HeinekenChampionsCup quarter-final against Toulouse will take place at the Aviva Stadium on the weekend of May 6/7/8.



More details ⤵#MUNvTOU #SUAF 🔴