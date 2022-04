VIDÉO. Futur adversaire de Toulouse, le Munster inscrit un essai sensationnel avec Zebo et De Allende !

Le Munster est un géant d’Europe. S’il fallait encore le rappeler, la double confrontation entre les Munstermen et Exeter a ravivé la flamme irlandaise. Fort de sa conquête, les coéquipiers de Simon Zebo ont su montrer qu’ils en avaient également sous les paluches. Ce 16 avril à Thomond Park, l’ancien Racingman s’est d’ailleurs illustré avec un superbe offload pour Damian De Allende. Dans une position plus que compliquée, l’international du XV du Trèfle a livré un ballon d’essai au champion du Monde. Le Springbok en a profité pour accompagner sa réalisation d’un plongeon acrobatique. Même si tout le monde sait qu’il aurait pu débarrasser la défense d’Exeter avec l’une des charges dévastatrices dont-il a le secret. RÉSUMÉ VIDÉO. La magie du Stade Toulousain pour une qualif’ à l’arrachée en Irlande

FULL-TIME: Munster 26-10 Exeter Chiefs YESSSS! Munster are into our 19th @Champions Cup quarter-final after a fantastic battle against Exeter at Thomond Park! Joey Carbery scored 21 points with Damian de Allende touching down as we win 34-23 on aggregate. #MUNvEXE #SUAF 🔴

The ZIP that Craig Casey is putting on the ball here is something else. Really accurate stuff.



Zebo's work here is just world class quality. Only top, top players have this kind of offload in their locker. #SUAF pic.twitter.com/9nN25OBLBj