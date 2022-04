RÉSUMÉ VIDÉO. La magie du Stade Toulousain pour une qualif’ à l’arrachée en Irlande

Ce samedi 16 avril en Irlande du Nord, le Stade Toulousain s’est qualifié en quart de finale grâce à un point d’avance sur l’Ulster au score cumulé.

Que l’on soit dans le Sud-Ouest de la France ou en Irlande du Nord, la soirée a été sous tension pour les fans de rugby. Pour la soirée du samedi 16 avril, la Coupe d’Europe nous proposait une affiche dont elle a le secret : le match retour Ulster - Stade Toulousain. Un huitième de finale sous tension puisque les hommes d’Ugo Mola devaient battre leurs adversaires d’au moins 7 points Outre-Manche. Pari tenu, mais de peu. Avec un score de 23 à 30, les rouges et noirs prennent la direction des quarts de finale. RUGBY. Top 14. Toulouse avec une équipe B pour le choc au Vélodrome contre Toulon ?

Après le match, Ugo Mola a réagi sur la performance de ses joueurs. Dans des propos relayés par Rugbyrama, il déclare : “Si nous étions passés à côté, avec la partition qu'on fait, je l'aurais eu amer. Nous nous sommes parfois trompés de stratégie. Mais on voit que, quand on a mis les choses dans l'ordre, on les a mis à mal. Trente points marqués à l'extérieur, avec du déchet pourtant, c'est fort. Mais on prend trop de points faciles. On se jette des fois les ballons en pleine tronche et on a manqué de clairvoyance.” RESUME VIDEO. Champions Cup. Sous la pression, Smith rate le plus facile et fait le bonheur de Montpellier

Bien aidés par Romain Ntamack et Antoine Dupont, ils retourneront en Irlande pour défier le Munster, en aller simple, le 7 mai prochain. Selon Rugbyrama, un concert du chanteur Ed Sheeran aurait lieu en même temps dans le mythique Thomond Park. Si le média parle d’une délocalisation à Dublin, le Leinster se déplaçant à Leicester, à voir si la Red Army acceptera de jouer chez son rival de toujours. L’antre beaucoup plus modeste de Musgrave Park à Cork est également parfois utilisée.