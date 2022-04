RUGBY. Top 14. Toulouse avec une équipe B pour le choc au Vélodrome contre Toulon ?

Le Stade Toulousain se déplacera à Marseille pour y affronter l'Ulster après son 8e de Champions Cup contre l'Ulster. Ugo Mola a laissé sous-entendre qu'il pourrait se passer de ses internationaux.

Si le Stade Toulousain aura un déplacement périlleux à négocier ce samedi soir en Ulster, pour tenter de décrocher son billet pour les quarts de finale de Champions Cup, la suite de la saison s'annonce rude. Les hommes d'Ugo Mola se déplaceront notamment au Vélodrome pour y affronter Toulon le 23 avril prochain. Une rencontre de gala donc, le RCT ne s'étant plus rendu dans la cité phocéenne depuis 2019 et une victoire face... au Stade Toulousain (25-10). Le record d'affluence devrait même être battu. Oui mais voilà, il se pourrait que les Toulousains n'envoient pas toutes leurs forces vives pour ce choc. En conférence de presse et dans des propos retranscrits par Rugbyrama, Ugo Mola a affirmé qu'il se passerait sûrement de ses internationaux, qui tirent la langue depuis le retour du Tournoi.

Aujourd’hui, sur les dix internationaux qui ont fini l’aventure du Grand chelem, c’est-à-dire les trois dernières échéances de l’équipe de France, sept ont été touchés par des blessures directes ou indirectes post-tournoi. Surtout qu’ils n’ont pas eu de coupure, donc je vais leur donner quelques jours de manière évidente après l’Ulster, car je n’ai pas le choix et je n’ai pas envie de prendre de risque avec leur santé. Mais je suis tout à fait conscient que nous ne sommes pas les seuls

Par ailleurs, le manager haut-garonnais a précisé que Julien Marchand devrait être trop juste pour le déplacement à Marseille : ''Julien sera en reprise de course ce mercredi. On espère pouvoir le récupérer sur le match de Toulon, mais je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu juste et puis surtout pour La Rochelle, qui est l'équipe en forme du moment''. En conférence de presse, avant la rencontre face à l'Ulster, Romain Ntamack est revenu sur la suite de la saison et de la manière dont le staff va gérer les échéances à venir : ''On (les internationaux NDLR) est revenu avec l'intention d'attaquer à fond de suite. Après, le staff gèrera comme il l'entend selon les besoins de l'équipe. Au-delà des individus, je pense que c'est l'équipe qui prime, et on verra comment ça se passe sur les prochains matchs. Je pense que le club a besoin de toutes ses forces vives, on récupèrera en fin de saison.'' Alors Toulouse se déplacera-t-il amoindri pour son match face au RCT ? Réponse dans quelques jours. Le résultat du match contre l'Ulster pourrait également influencer cela.