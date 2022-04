RESUME VIDEO. Champions Cup. Sous la pression, Smith rate le plus facile et fait le bonheur de Montpellier

Montpellier s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup en dépit de sa défaite face aux Harlequins lors du match de retour.

Ce samedi, le MHR a décroché son billet pour les quarts de finale de la Champions Cup aux dépens des Harlequins. Les Anglais ont pourtant remporté le match retour, 33 à 20. Mais l'avance des Héraultais s'est avérée suffisante. Un point, c'est tout ce qui séparait les deux formations au score cumulé des deux rencontres. Les locaux ont toutefois eu l'occasion de passer devant en fin de partie. Mais ils ont raté le coche à plusieurs reprises. Un essai de Smith a tout d'abord été refusé pour une obstruction. Puis ce même Marcus Smith, pourtant brillant à la main et au pied durant tour le match, a manqué la transformation de la gagne après l'essai de Lynagh. VIDEO. Champions Cup. Marcus Smith dépose la défense de Montpellier pour une merveille d'essai de 90 mètresÀ ce moment-là, Montpellier menait 60 à 59 au cumulé grâce à des réalisations de Reilhac puis Tisseron dans le premier acte. Les Quins auront une dernière munition à quelques secondes de la fin du temps réglementaire, mais la touche a mal été gérée par les locaux. Rageant pour cette équipe qui avait réalisé une belle performance avec des essais de Jones, Dombrandt et Marchand. Malgré un gros turnover, le MHR a tenu bon dans le second acte et doit sa qualification qu'à un seul petit point après 160 minutes de jeu.