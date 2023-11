RUGBY. Top 14. Du lourd pour Toulouse avec Dupont en 10, Castres avec une charnière Arata/Popelin

Découvrez les compositions de Castres et du Stade Toulousain pour ce match de Top 14 comptant pour la 7e journée. Antoine Dupont est titulaire en 10.

Ce samedi, le Stade Toulousain défie Castres sur sa pelouse. Un adversaire qui ne réussit souvent pas aux hommes d'Ugo Mola ces dernières années. La dernière victoire des rouge et noir remonte en effet à 2019.

Pour ce derby dans le cadre de la 7e journée de Top 14, Antoine Dupont sera titulaire non pas à la mêlée mais à l'ouverture. Après la folle semaine autour de son départ vers France 7 en vue des JO, le capitaine du XV de France aura à coeur de faire un gros match face à son ancienne équipe.

RUGBY. Top 14. Serein sur sa pelouse, Castres se méfie d'un joueur de Toulouse (et ce n'est pas Dupont)Une solide composition puisque les Tricolores Baille, Flament, Cros, Jelonch et Ramos seront aussi titulaires au coup d'envoi. Autant dire que le Stade vient avec de réelles intentions.

On retrouve aussi l'ancien All Black Franks en première ligne tandis que le potentiel futur joueur du XV de France Meafou sera dans la cage. Barassi et Costes forment la paire de centres.

Stade Toulousain 1 Baille 2 Cramont 3 Franks 4 Flament 5 Meafou 6 Placines 8 Jelonch 7 Cros 9 Graou 10 Dupont 11 Lebel 12 Barassi 13 Costes 14 Bituniyata 15 Ramos 16 Boubila 17 Neti 18 Faasalele 19 Arnold



20 Banos 21 Germain 22 Tauzin 23 Aldegheri

Du côté de Castres, du solide également avec Tichit et Barlot en première ligne ou encore Babillot et Delaporte en troisème. La charnière est composée d'Arata et Popelin.

Chez les trois-quarts, Hulleu et Palis seront aux ailes tandis que Cocagi et Seguret formeront la paire de centres. Dumorat seront une fois plus à l'arrière.

Un match qui promet d'être disputé entre deux équipes qui ont aligné deux compositions très compétitives. Le banc toulousain pourrait éventuellement faire la différence si d'aventure la partie est serrée. Pour l'heure, le CO occupe la 4e place du Top tandis que Toulouse est 5e avec seulement une longueur de retard.