TOP 14. Mais au fait, qu'a donné le match d'Antoine Dupont en 10 face à Clermont ?

Titularisé en 10 face à Clermont, Dupont a performé pour le premier match de l'année. Alors Dupont, plus qu'une solution de repli à l'ouverture ?

Voilà une configuration que l'on avait souvent vue en cours de match ces dernières saisons. Et qui avait d'ailleurs incarné le succès de Toulouse en Ulster en avril dernier, par exemple. Pour autant, la titularisation d'Antoine Dupont à l'ouverture face à Clermont était un petit évènement en soi, le meilleur demi de mêlée du monde n'ayant plus connu ce poste d'entrée de jeu depuis... avril 2019, soit près de 4 ans. Reste que Dupont et son équipe ne s'aventuraient pas vers l'inconnu, le Stade Toulousain ayant l'habitude de travailler dans ce dispositif à l'entraînement, comme le rappellait Ugo Mola en préambule de ce match, au micro de Canal Plus.

Sur le pré, on vit d'ailleurs à quel point à la mêlée comme ailleurs, Dupont reste Dupont. Incisif dès le début de match grâce à des prises de balle extrêmement rapides, le natif de Lannemezan n'a cessé de dynamiser le jeu toulousain et de désorganiser la ligne de front clermontoise grâce à ses courses, ses passes laser et sa présence physique. Symbole de ce positionnement dans la ligne d'attaque qui lui sied à merveille ; ce relais à l'issue d'une percée de Roumat, après quoi il naviguait et semait la panique dans la défense clermontoise. En ayant même la lucidité de donner une passe après contact à deux mains au milieu de deux défenseurs, là où une grande majorité de joueurs de serait - naturellement - contenté d'assurer la conservation du ballon. Avec une seule différence par rapport à l'accoutumée : son soutien à Roumat était cette fois extérieur et non intérieur, forcément, du fait de son positionnement en 10 au départ de l'action. Mais avec le même résultat : une intervention décisive et un essai de son ailier Mallia en bout de ligne.

Le reste ? Eh bien sans trop forcer son talent, Toto s'est contenté d'assurer la distribution du jeu au milieu d'une ligne d'attaque à multiples options à chaque fois. Visé en défense, il n'a cessé "d'agresser" les attaquants auvergnats, jusqu'à y laisser quelques plumes et terminer la partie relativement marqué physiquement. Mais Dupont est solide et avait déjà largement retrouvé ses esprits au moment d'être interrogé par Isabelle Ithurburu juste après le coup de sifflet final. Que retiendra-t-on de cette prestation à l'ouverture, donc ? Probablement que des bonnes choses, excepté 1 ou 2 approximations lorsque le jeu devint fou, sur la pelouse de Marcel-Michelin. Auxquelles Dupont répondit par une justesse exceptionnelle dans la foulée, alors que ses qualités athlétiques auraient pu lui permettre de tenter quelques coups plus personnellement. N'est-ce pas cela que l'on appelle "intelligence situationnelle" ?

