CHAMPIONS CUP. Aki, Hansen, lévriers : pourquoi le déplacement au Connacht a tout du piège irlandais pour l’UBB ?

Vendredi soir, l’UBB de Damian Penaud débutera sa campagne européenne par un match sur les bords du Connemara, au Connacht. Tout sauf une sinécure…

En dépit d’un début de saison pas complètement abouti mais prometteur, on retient aussi une chose de ces dernières semaines du côté de Bordeaux : les Dieux de la météo ne sont pas avec l’UBB. Secoués par une pluie battante dans le Béarn, à Pau , les coéquipiers de Damian Penaud ont ensuite dû braver les éléments pour l’emporter à Oyonnax (23 à 29), où -2 degrés et des tombées de neige constantes les attendaient.

De bon augure avant le premier déplacement de la saison en coupe d’Europe. Pourquoi ? Parce qu’au-delà d’être la première victoire de la saison à l’extérieur, ce résultat positif dans le Haut-Bugey a aussi montré que l’UBB était capable de s’adapter aux conditions. Et qu’en allant dans l’Ouest irlandais ce vendredi soir, cela constituait un atout sine qua none pour tenter d’aller y faire un coup.

Terre, brûlée, au vent...

Parce que le Connacht , c’est ce dernier coin au fort accent gaélique dans l’Eire, en proie aux vents glacials de l’Atlantique et où l’on ne voit le soleil que 3h par jour, tout au plus, durant les mois d’hiver. Quand la pluie n’est pas au rendez-vous… Là, le Galway Sportground, où jouera Bordeaux face aux Verts et Noirs, ne connaîtra rien d’autre que la flotte jusqu’à… jeudi prochain ! Un vrai temps à l’irlandaise, dirons certains…

, terre reculée où l’on parle uniquement le gaélique, l’ancien Galway Greyhound, devenu Sportsground, est, au-delà de ses matchs de rugby, surtout célèbre pour ses courses de lévrier organisées autour du pré. Une ambiance comme on n’en retrouve que là-bas, dans toute l’Europe du rugby professionnel. Paradoxalement, Galway est aussi l’une des régions réputées les plus agréables d’Irlande, où l’ambiance chaleureuse et conviviale rend l’endroit très accueillant. Et quelque peu pittoresque : dans cette région très sauvage, non loin des fameux lacs du Connemara et du Gaeltacht Galway Greyhound, devenu Sportsground, est, au-delà de ses matchs de rugby, surtout célèbre pour ses courses de lévrier organisées autour du pré. Une ambiance comme on n’en retrouve que là-bas, dans toute l’Europe du rugby professionnel.

Et qui réussi bien à la plus petite des 4 provinces irlandaises : jusqu’au week-end dernier et, le Connacht n’avait plus perdu à domicile depuis quasiment 1 an. Une invincibilité finalement stoppée par l’ogre du Leinster 22 à 24, grâce à un essai à la 82ème minute… Autant vous dire que de nombreuses équipes vont s’y casser les dents.

Sur une pelouse rapide car désormais synthétique, contre l’équipe la plus entreprenante depuis le début de la saison en URC (127 courses par match), l’UBB sait donc où elle met les pieds. Elle qui procède essentiellement en contre et avec un jeu de dépossession depuis l’arrivée de Yannick Bru (30 coups de pieds par match en moyenne Top 14 ). Mais Bordeaux est aussi l’équipe avec le plus mauvais taux de réussite du championnat face aux perches (69%), et devra régler la mire dans un match au couteau comme celui qui l’attend, pour éviter le piège de Galway.

Mais il faut que nous ayons confiance dans notre capacité à gagner chez nous contre des équipes de la qualité de l’UBB. Ce premier match va être déterminant. - Pete Wilkins, entraîneur du Connacht, pour Sud-Ouest

D’autant que le Connacht possède, en plus d’un pack mobile et ferrailleur, une fort belle ligne de 3/4 : si Santiago Cordero , touché au genou, ratera les retrouvailles avec ses anciens coéquipiers, le très athlétique Diarmuid Kilgallen (1m93 pour 95kg, 5 essais en 5 matchs d’URC), le supersonique australien Byron Ralston ou l’exceptionnel Mack Hansen seront tous là. Renforcés par le fer de lance de cette équipe, Bundee Aki , qui joue le meilleur rugby de sa carrière en 2023 et qui retrouvera les terrains pour la première fois depuis le Mondial en France . Terre, brûlée, au vent, des landes de pierres…