COUPE DU MONDE. Comment Bundee Aki est devenu la plaque tournante de cette impressionnante équipe d’Irlande ?

Bundee Aki réalise un début de coupe du monde monstrueux avec l'équipe d'Irlande. A 33 ans, il joue le meilleur rugby de sa carrière.

Qu’on se le dise, le dépositaire, le maestro, le chef d’orchestre de l’équipe d’Irlande, se nomme bien évidemment Jonathan Sexton. À 38 ans, entre son aura, sa science du jeu et son caractère, tous les choix de jeu ou presque passent par lui, avec le XV du trèfle. Peu importe qui l’entoure, pourrait-on être tenté de se dire ?

Aki/Ringrose, symbiose parfaite

Si Garry Ringrose est l’indéboulonnable du poste depuis le début de sa vingtaine, Bundee Aki, lui, est aujourd’hui LE titulaire indiscutable en numéro 12. Enfin ! Chose qu’il n’avait jamais été jusqu’ici, Andy Farrell lui faisant alterner en permanence le poste avec Robbie Henshaw (10 titularisations sous son mandat) et Stuart McCloskey (11 titularisations).



Titulaire en premier centre à 18 reprises sous les ordres du père d’Owen, le néo-zélandais de naissance a pourtant fini par mettre tout le monde d’accord, cette année. A 33 ans, il joue le meilleur rugby de sa carrière. Toujours aussi puncheur et puissant (1m78 pour 101kg), le fer de lance du Connacht est aujourd’hui celui du Trèfle, mais pas que.

Sa palette technique est variée, sa maîtrise du système parfaite, sa forme physique irréprochable. Un profil exceptionnel qui rappelle celui de Jonathan Danty avec les Bleus, bien sûr important en attaque, mais aussi en défense, et dans le jeu sans ballon, au sol notamment.



Ses statistiques en témoignent : depuis le début du Mondial, Aki a franchi 7 fois les défenses, planté 4 essais, porté 21 fois le ballon, réalisé 19 passes et parcouru 270 mètres la gonfle entre les mains. Plus complet, tu meurs… Actuellement, l’ancien des Chiefs domine clairement son sujet et si l’opposition proposée par la Roumanie fut très faible, on le vit aussi remporter assez nettement son duel face à son presque homonyme et catalyseur du Stade Toulousain, Pita Ahki, contre les Tonga. Forcément, dans une équipe qui surclasse l’autre, c’est plus facile.



Mais tout de même ! Sur les deux premiers matchs, Aki est clairement le meilleur irlandais, pour ne pas dire le meilleur joueur de la compétition. Un garçon qui a appris à contrôler sa rudesse tout en conservant sa force de Samoan, et en faisant évoluer tous les autres aspects de son jeu, aussi. A tel point qu’on attend son duel face à Damien De Allende, samedi, comme l’équipe de France attendait le retour de Cyril Baille…

