COUPE DU MONDE. L’Irlande peut souffler, Sexton sera bien du rendez-vous

Suite à son altercation avec les arbitres de la finale de la Champions Cup, Jonathan Sexton a été suspendu 3 matchs par une commission disciplinaire indépendante.

RUGBY. Coupe du monde ou retraite ? La date du verdict concernant ‘‘l’inconduite’’ de Sexton est fixéeVoilà une décision qu'attendaient tous les supporters irlandais depuis plusieurs semaines. Celle de savoir si oui ou non, le maestro du XV du Trèfle, Jonathan Sexton, disputera la prochaine Coupe du Monde en France. Une situation qui débouche de l'altercation qui a eu lieu entre le joueur de 38 ans, et les arbitres de la finale de Champions Cup opposant le Leinster à La Rochelle. Une scène qui avait fait beaucoup parler, si bien que l'EPCR avait décidé de lancer une procédure disciplinaire à l'encontre de Sexton. Et ce dimanche, le verdict est tombé : l'ouvreur irlandais est suspendu 3 matchs, et écope d'une amende de 7500 livres (avec sursis). Une décision que certains estimeront clémente, pour celui qui pouvait risquer jusqu'à plusieurs années de suspension...

RUGBY. ‘‘Tu es une p*tain de honte’’ : que risque Sexton après de tels propos à un arbitre ?De ce fait, et comme vous vous en doutez, Jonathan Sexton ne manquera aucun match de la Coupe du Monde, qui débutera le samedi 9 septembre pour l'Irlande (face à la Roumanie). Celui-ci sera simplement en tribunes lors des rencontres de préparation de sa sélection, c'est-à-dire contre l'Italie (5 août), l'Angleterre (19 août), et les Samoa (26 août). De quoi soulager donc les supporters irlandais, qui verront le meilleur réalisateur du Tournoi des 6 Nations disputer son dernier Mondial. Seule petite ombre au tableau, Sexton risque d'arriver en manque de rythme en Hexagone, lui qui n'a plus joué depuis le 18 mars dernier (face à l'Angleterre, lors du Tournoi).

