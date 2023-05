RUGBY. ‘‘Tu es une p*tain de honte’’ : que risque Sexton après de tels propos à un arbitre ?

Jonathan Sexton aurait été particulièrement virulent auprès d’un arbitre à la suite de la finale de Champions Cup.

Voilà des accusations que l’on n'aime pas lire. Selon une information de SA Rugby Mag, le légendaire ouvreur du XV du Trèfle Jonathan Sexton aurait insulté Jaco Peyper après la finale de Champions Cup 2022-2023. Il lui aurait indiqué :”You’re a f*cking disgrace!” Une expression loin d’être anodine et qui peut être traduit en “Tu es une p*tain de honte !” Néanmoins, il reste à savoir si des mesures seront prises à l'encontre de l'international irlandais. Selon le média sud-africain, l'inculpation de Sexton dépend de “la confirmation par les arbitres assistants - Karl Dickson et Christophe Ridley - de ce qu'il a dit.” En effet, le joueur aurait dit cela à l’arbitre principal alors que ce dernier s’éloignait et n’était pas en mesure d’entendre convenablement l’ouvreur blessé.

Selon les sanctions préconisées dans l’annexe 1 règle 9.28 du règlement World Rugby, un joueur “agressant verbalement un Officiel de Match” peut écoper de 6 semaines à un an de suspension en fonction du degré de l’agression. Le niveau le plus grave étant réservé aux “abus basés sur la religion, la couleur, la nation ou l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle d’une personne.” Jonathan Sexton n’est évidemment pas concerné par ces conditions-là.

En comparaison, Sébastien Piqueronies, coach de la Section Paloise, avait écopé de 10 semaines de suspension pour avoir agressé verbalement un Officiel de Match. Ainsi, il est probable d’imaginer que Jonny Sexton pourrait être concerné par une suspension comprise entre 6 et 12 semaines, si le joueur est bel et bien inculpé.

Sexton pourrait-il servir d’exemple ?

C’est une expression bien connue des amateurs de football : “Fucking disgrace”. Ces mots prononcés par Didier Drogba en demi-finale de Ligue des champions 2009 après un scandale arbitral résonnent chez les fans de sport. Au rugby, les amoureux du ballon ovale vantent souvent les mérites du respect observé de la part des joueurs envers l’officiel de match. Même si elle est régulièrement écornée par les managers et autres membres du staff, une telle parole de la part d’un ambassadeur du rugby aussi influent que Jonathan Sexton est rare. Presque inédit. Le samedi 20 mai, le Stade Rochelais venait à bout du Leinster en finale de la Coupe d’Europe. Cette performance ponctuait le dernier exercice du génie irlandais à l’ouverture du Leinster. Une histoire qui se conclut donc par une saison blanche.

