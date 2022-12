RUGBY. ''Aucune cohérence'', ''trop sévère'', la sanction de Piqueronies divise les supporters sur Twitter

Suite à l'incident survenu à la fin du match entre Pau et les Cheetahs en Challenge Cup, Sébastien Piqueronies a écopé d'une suspension de 10 semaines. Ce qui n'est pas au goût de tout le monde...

Challenge Cup. 20 semaines de suspension retenues contre Sébastien Piqueronies, quelle sanction finale contre le coach de Pau ?Cela ne vous a certainement pas échappé, ce week-end, juste après la rencontre de Challenge Cup entre Pau et les Cheetahs, l'entraîneur palois Sébastien Piqueronies a été accusé d'avoir agressé l'arbitre de la rencontre. Une poignée de main qui n'a pas plu, et qui lui a valu de passer devant la commission de discipline cette semaine. Et si au départ, l'ancien coach des moins de 20 ans risquait très gros, celui-ci ne sera finalement suspendu "que" 10 semaines. Une décision qui n'est pas au goût de tout le monde, loin de là. En effet, et notamment sur Twitter, de nombreux supporters n'ont pas hésité à donner leur avis sur ce sujet : certains trouvent cette sanction trop sévère, tandis que d'autres ne comprennent pas la clémence de cette dernière.

Autant que ogara pr des paroles en off. La cohérence c une insulte dans le rugby. J’ai un casier vierge, je peux donc en mettre une a l’arbitre, je m’excuserai et ferai un stage aussi, pas pb. Bande de clowns 🤡 — Rochelais 17 💛🖤⭐️ (@17_rochelais) December 15, 2022

Mdr il lui a rien fait a l’arbitre a part une bonne poignée de main — MisterM 🇫🇷 (@Martinlestag) December 15, 2022

Pour info, la qualification initiale « d’agression physique sur officiel » a été écartée par la commission.

Acte de la re-qualification en « inconduite » et de la sanction qui en découle. — Bixintxo Beroy (@BixintxoB) December 15, 2022

Cela ressemble de plus en plus au foot.

L'arbitre a toujours tort.

Venant d'un éducateur ça craint plus qu'au café.. — Steffest (@Stefsudouest) December 15, 2022

Il s'en sort bien ! — Julien (@julio8181) December 15, 2022

Clairement je pense qu'il peut s'estimer chanceux et fermer sa bouche. — the_real_stinson (@RealStinson) December 15, 2022

Vu ce qui était annoncé comme sanction contre lui , il prend pas cher ( et tant mieux) il fera pas appel je pense car ils sont capables de lui augmenter la sanction ! — Ben (@benoit11ol11) December 15, 2022

Trop sévère — roideswisigoths (@roideswisigoths) December 15, 2022

Ah ouais, agresser un arbitre c'est aussi cher que d'envoyer des SMS https://t.co/1L7IUkTOOM — Seb™ - 💉💉💉 (@_Swayb) December 15, 2022

Il n’y a franchement pas grand-chose pour ainsi dire rien. C’est plus l’arbitre qui enlève sa main violemment que Sébastien Piqueronies qui le retient. Franchement on fait tout un foin pour rien et c’est mal connaître l’homme qu’il est pour le laisser se faire accuser ainsi. https://t.co/fR7w2BhDIo — Damien Dussault (@damiendussault) December 13, 2022

Je digère la sanction Piqueronies, faut bien que je trouve de quoi rire 😜 — Alia Wong (@alia_wong) December 15, 2022

This incident was appalling. Piqueronies' handshake defence was clearly dishonest and ten weeks' suspension is a ridiculously lenient sanction. We are showing that we tolerate abuse of referees. — psuedosuave (@psuedosuave) December 15, 2022

Piqueronies un peu de respect t'es pas d'accord mais on touche pas l'arbitre . — Pinaquy baptiste (@Pinaquybaptiste) December 10, 2022

On va être clair. J'admire bcp ce qu'a fait Piqueronies en tant que coach des bleuets, et encore aujourd'hui à Pau (il nous a mis une rouste à la maison, bravo Pau)

Cela dit, la vidéo ne montre pas un geste cordial et un grand sourire

Geste > un SMS. C'est tout — Fanch Coombs 💛🖤⭐ (@17fcx) December 14, 2022

It was decided that the appropriate sanction entry point was 20 weeks and due to Piqueronies’ clear disciplinary record and his guilty plea, the committee granted the full 50% mitigation before imposing a suspension of 10 weeks. — chris jones (@chrisjonespress) December 15, 2022

Top 14. PAU. Sébastien Piqueronies, l'homme qui murmurait à l'oreille des anciens U20Vous l'aurez compris, cette sanction ne fait que très peu d'heureux, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Reste à voir désormais si Sébastien Piqueronies décide, ou non, de faire appel de sa suspension. En attendant, l'entraîneur de la Section Paloise sera écarté des terrains jusqu'à fin février...