Le carton rouge pourrait-il disparaître des mains des arbitres ? C'est ce que souhaite Rob Baxter, entraîneur d'Exeter, qui les trouvent beaucoup trop pénalisant.

Depuis l'exclusion injuste de Zach Mercer (Montpellier), lors du quart de finale de Champions Cup face à Exeter (33-33), la sanction du carton rouge est remise en question. C'est l'entraîneur d'Exeter lui-même qui lance cet appel au changement. Rob Baxter s'explique pour The Rugby Paper : "Les cartons rouges détruisent le jeu. Chaque sanction que nous proposons dans le rugby consiste à retirer des joueurs du terrain. Nous faisons des choses étranges alors que d'autres sports ne pensent même pas à cela".

Le manager du futur adversaire du Stade Rochelais pour la demi-finale de la Champions Cup est pour l'instant le seul à s'être exprimé sur ce sujet. Baxter a même défendu Zach Mercer lors de sa commission pour que sa sanction soit levée. World Rugby tente de remédier à ce problème et penche vers une solution de carton rouge indirect.

Le début des "Bunkers"

Déjà expérimenté dans le Super Rugby, les "Bunkers" pourraient bientôt arriver dans nos championnats européens. Lors d'une faute potentiellement dangereuse, l'arbitre de champ délivre un carton jaune au fautif. Pendant ce temps-là, les arbitres vidéos examinent l'action et ont dix minutes pour déterminer la sanction. Soit, on reste sur un jaune et le joueur refait son entrée, soit le jaune se transforme en rouge.

Cela pourrait permettre aux arbitres vidéos de prendre le temps de bien examiner l'action afin que la rencontre ne soit pas gâcher par une trop forte sanction. Mais aussi de gagner du temps lors des commissions de discipline quand on sait que le carton rouge reçu par Mercer a finalement été annulé.