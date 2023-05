Revue de Presse. L’Irlande s’incline face aux ‘‘magnifiques champions du Stade Rochelais’’

En finale de la Champions Cup, le Stade Rochelais a réalisé un exploit incommensurable à Dublin pour conserver son statut de meilleure équipe de rugby d’Europe.

À l’Aviva Stadium de Dublin, La Rochelle a frappé un grand coup dans l’histoire de la Coupe d’Europe. Plus largement, ce samedi 20 mai 2023 restera à coup sûr comme l’une des dates les plus marquantes de l’histoire du rugby de club sur le Vieux continent. Les médias de toute l’Europe ont tenté de capter cette émotion. En France, Rugbyrama se demande : “La victoire de La Rochelle face au Leinster est-elle le plus grand exploit d'un club français ?” Même si face à cette réussite, le pure player place le triplé toulonnais devant la performance maritime.

Du côté de L’Équipe, on parle d’un scénario “dingue, quasiment surréaliste.” Le quotidien souligne l’aspect historique de cette performance, mais évoque aussi “la manière avec laquelle les Maritimes ont décroché cette deuxième étoile.”

Croquée par La Rochelle, l' Irlande est sous le choc

À l’étranger, la soupe était bien plus froide pour les Anglo-Saxons. Bien évidemment, la principale déception vient de l’île celtique. Le média irlandais The Irish Independent affirme même que “le Leinster va mettre très longtemps à se relever d’une défaite pareille”. Il se penche aussi sur le scénario fou de cette rencontre, tentant de comprendre, paragraphe par paragraphe, à quel chapitre de ce roman le retournement de situation a eu lieu.

Dans un autre papier, ils expliquent également que “le Leinster est condamné à un nouvel été d'introspection après une finale déchirante”. Il détaille également que Leo Cullen, entraîneur du Leinster, “estime qu'il a été le maître de sa propre chute, avec un certain nombre d'erreurs en seconde période ayant contribué à la défaite.”

Pour la chaîne irlandaise RTE, “un Leinster constellé d’étoiles s’est incliné face aux magnifiques champions du Stade Rochelais”. Le canal explique également sur son site internet que “les départs de Jonny Sexton et Stuart Lancaster après une telle fin de saison ne font qu'accentuer le sentiment de regret.”

Pour l’Irish Times, la défaite est aussi une sacrée claque. Elle titre son papier d’après-match ainsi : “Le Leinster se souviendra d'un match qui lui a échappé, La Rochelle lui a encore brisé le cœur”. Dans cet article, le média national irlandais dresse le portrait d’une désillusion qui vaut plus que toutes celles connues jusqu’alors, en voici un extrait :

Oh là là. Qu'importe la douleur, les regrets et les cicatrices que le Leinster vécus après avoir été battu lors la finale la saison dernière, cette fois-ci, c'est encore pire. Ce qui rendra les choses encore plus difficiles, c'est que non seulement, il s'agissait d'une finale unique à domicile, mais qu'en plus, les joueurs du Leinster ont pris d'assaut, de manière inventive et clinique, une avance de 17-0 en inscrivant trois essais au cours des douze premières minutes. Ils ont semblé pour le monde entier qu'ils allaient redresser les défaites subies par La Rochelle en demi-finale et en finale au cours des deux dernières saisons. Malheureusement, dans le rugby moderne, rien ne paraît compter autant que la taille. Il s'agissait de signes clairs indiquant que l'habitude de La Rochelle, composé de porteurs de ballon létaux et de mauls puissants, pourrait récolter les mêmes résultats qu'à Marseille il y a 12 mois.”

