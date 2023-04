VIDEO. RUGBY. WTF ! Mack Hansen va se faire tatouer son sélectionneur après le Grand Chelem !

Après la victoire de l'Irlande lors du Tournoi des 6 Nations, les joueurs ont festoyé durant de nombreux jours, avec Mack Hansen en tête de gondole. Ce dernier s'apprête à faire un tatouage très osé !

Hansen, cet homme de parole...

Interrogé par le média britannique SportsJOE, Mack Hansen est revenu sur sa victoire dans le Tournoi des 6 Nations. Ce dernier a aussi raconté les festivités consécutives au Grand Chelem, et notamment le tatouage qu'il allait faire, en hommage à ce titre. L'ailier d'origine australienne a d'abord indiqué qu'il allait se faire tatouer "Grand Slam Baby", autrement dit "Bébé Grand Chelem". Cependant, il ne s'est pas arrêté en si bonne route, et a également émis le souhait de se faire tatouer le visage d'Andy Farrell, le sélectionneur du XV du Trèfle ! Hansen explique avoir donné cette idée avant le Tournoi des 6 Nations, durant la phase de préparation, et qu'à la suite de la compétition, son partenaire Jonathan Sexton le lui a rappelé. L'ailier casqué explique ensuite que c'est un homme de parole, et qu'il a promis de le faire, sur une partie de son corps qu'il n'a pas encore choisie ! À peine croyable, mais vrai ! En attendant le fameux résultat de ce tatouage totalement loufoque, auriez-vous été capable de faire de même ?