AMATEUR. En championnat de France de Régionale 1, les favoris du Sud-Ouest annoncent déjà la couleur

Après ceux des Fédérales, les championnats de France des Régionale 1 (ancien Honneur) ont aussi débuté, ce dimanche. Sans grandes surprises…

Depuis quelques semaines, c’est le retour des meilleurs moments de l’année. On ne parlera pas de la fin de saison haletante qui s’annonce en Top 14 et ProD2, vitrines du rugby hexagonal, mais plutôt de ce dont on cause parfois moins, au milieu des strass et paillettes. Là, on évoquera forcément les phases finales des divisions inférieures : et alors qu’une belle place est faite sur notre site au dernier championnat fédérale encore réellement amateur (même si l’argent coule à flot de l’Ile de France à la Provence, en faisant quelques virages par ailleurs, ne soyons pas dupes), à savoir la Fed 3, ceux des divisions inférieures ont eux pris leurs droits ce week-end.

Le Havre inarrêtable, Chartres sur le fil, Hasparren en mode bulldozer : tous les résultats des phases finales de FédéraleEn Régionale 1, dernier niveau pré-fédéral, c’était donc l’occasion de voir premières confrontations sud-est/sud-ouest, notamment, jalon qui permet chaque année aux équipes des 4 coins de la France de se mesurer face à se qui grandissent avec un ballon de rugby entre les mains, qu’ils soient de l’Occitanie, du Pays Basque ou du Bordelais. Et à ce petit jeu, force est de constater que les formations de la plus importante ligue de France ont posé les bases d’entrée. Ce dimanche, les 4 affrontements entre des équipes du Sud-Ouest et de la ligue PACA ou AURA ont tout simplement donné lieu à autant de victoires pour les premiers nommés, qu’ils soient Audois ou Héraultais. Tandis qu’un peu plus à l’Ouest encore, les affrontements tant attendus entre les écuries de la ligue Occitanie (Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne…) et de celle de Nouvelle-Aquitaine ont donné lieu à de très grosses batailles.

AMATEUR. Avignon, Mugron, Aubagne… Quels sont les épouvantails affichés pour le titre en Fédérale 3 ?Au milieu de tout ça, les cadors présumés de Trèbes, d’Emak Hor (champion Pays Basque), de Salles Fleury Coursan ou de Castelnau-Magnoac, le championnat Occitanie vainqueur de justesse face à Bidart, ont tous assumés leur statut, malgré l’adversité. Seule déception du jour, la défaite des Landais de Mimizan, exceptionnels en phase de poule mais battus prématurément lors de toutes leurs phases finales cette année. En l’occurrence, ici, face au promu de Mourbourguet (Hautes-Pyrénées), vice-champion de France de PH l’an dernier. Alors que les confrontations avec les ligues IDF, HDF ou bretonne se profilent bientôt, les Occitans poursuivront-ils leur outrageuse domination ? Réponse dans les prochaines semaines…

Tous les résultats de Régionale 1 :

Magnoac (OCC) 6 – 0 Bidart (NA)

Montech (OCC) 20 – 7 Montignac (NA)

Vic-en-Bigorre (OCC) 19 – 13 Arudy (NA)

La Réole (NA) 20 – 33 RC Montauban (OCC)

Le Bouscat (NA) 54 – 15 Fontenay Luçon (PDL)

Vierzon (CVL) 15 – 10 Pays de Thiers (AURA)

Naves Lagraulière (NA) 9 – 17 Montredon (OCC)

Royan Saujon (NA) 53 – 16 Brocéliande Oust Serent (BRE)

Saint-Herblain (PDL) 35 – 16 Saint-André-de-Cubzac (NA)

Concarneau (BRE) 10 – 32 Saintes (NA)

Mont Saint-Aignan (NOR) 16 – 22 Créteil Choisy (IDF)

Chevreuse (IDF) 40 – 10 RAS Perche Val d’Huisne Nogent (CVL)

Vitry (IDF) 47 – 22 Bernay (NOR)

Saint-André-les-Vergers (GE) 20 – 33 Noisy-le-Grand Marne-la-Vallée (IDF)

Paris XO / Finances (IDF) 109 – 8 Marquette (HDF)

Béthune (HDF) 15 – 48 Bagneux (IDF)

Emak Hor (NA) 33 – 26 Saint-Lys (OCC)

Mazères Cassagne (OCC) 21 – 11 Saint-Cyprien (NA)

Mimizan (NA) 13 – 19 Maubourguet (OCC)

Tarascon (OCC) 20 – 22 Escou Lasseube (NA)

Habas (NA) 17 – 21 Bressols (OCC)

Trèbes (OCC) 38 – 22 Pennes Mirabeau (PACA CORSE)

Fleury Salles Coursan (OCC) 34 – 9 La Voulte (AURA)

Fos-sur-Mer (PACA CORSE) 12 – 27 EMS Bron (AURA)

Marseille Rugby Méditerranée (PACA CORSE) 12 – 22 Plages d’Orb (OCC)

Bassin de Crussol (AURA) 10 – 30 Saint-Saturnin-les-Avignon (PACA CORSE)

Brioude (AURA) 10 – 13 Avenir Bleu et Blanc (OCC)

RAS Vaulnaveys Vizille (AURA) 38 – 15 RAS Arbois / Censeau (BFC)

Annecy-le-Vieux (AURA) 30 – 6 Chambertin (BFC)

Montceau (BFC) 28 – 26 EMD Plaine de l’Ain (AURA)

Viriat (AURA) 80 – 0 Thionville (GE)

Chablis (BFC) 33 – 31 Le Mole (AURA)