Le Havre inarrêtable, Chartres sur le fil, Hasparren en mode bulldozer : tous les résultats des phases finales de Fédérale

Ce dimanche 14 mai, tous les échelons de Fédérale ont repris le chemin des phases finales.

Huitièmes de finale retour de Fédérale 1 :

Après une phase aller sans grands écarts de points entre les participants, certaines formations ont pris le large lors des matchs retours. Entre autres, Salles s'est largement défait de Nuits Saint-Georges. A l'inverse, certaines rencontres se sont jouées sur un écart de point minime. La confrontation acharnée entre Chartres et Peyrehorades en est le parfait exemple. Les deux formations se départagent sur un score cumulé de 50 à 49 en faveur de Chartres.

Scores :

Annonay 20 - 25 Mazamet

Castelsarrasin 35 - 28 Issoire

Valence d'Agen 24 - 09 Agde

Berre l'Etang 29 - 20 Saint Sulpice sur Lèze

Genève 26 - 16 Mauléon

Langon 24 - 18 Saint Denis

Salles 41 - 20 Nuits Saint Georges

Chartres 26 - 23 Peyrehorade

Affiche des quarts de finale :

Mazamet - Castelsarrasin

Valence d'Agen - Saint Sulpice sur Lèze

Langon - Genève

Chartres - Salles

Seizièmes de finale retour de Fédérale 2 :

Après sa très bonne performance de la semaine dernière, Le Havre AC récidive et inscrit 7 essai sur son match retour. Mais dans ce genre de chiffres délirants, Layrac tient aussi la baraque avec 7 essais au compteur face à Surgères ce week-end. Certaines équipes ont également réussi à serrer les dents pour arracher une qualification malgré la défaite. À part le Plaisir, aucune équipe n'a réussi à gagner à l'extérieur sur cette phase retour.

Scores :

Saint Priest 27 - 28 Plaisir

Le Havre AC 49 - 14 Grand Dole

Courbevoie 25 - 07 Le Creusot

Nantua 30 - 19 Le Rheu

Soustons 26 - 15 Castillon la Bataille

Lormont 18 - 18 Rion Morcenx

Tours 17 - 06 Aramits

Layrac 48 - 16 Surgères

Beaumont de Lomagne 26 - 00 Saint Girons

Rieumes 28 - 20 Clermont Cournon

Pont Long 20 - 13 Quatre Cantons

Cahors 29 - 22 Ger Seron Bedeil

Vinay 32 - 23 Balma

Gaillac 26 - 12 Saint Raphaël-Fréjus

Millau 18 - 15 Saint Jean en Royans

Montmélian 17 - 05 Bièvre Saint Geoirs

Affiche des huitièmes de finale :

Saint Priest - Le Havre AC

Courbevoie - Nantua

Rion Morcenx - Soustons

Aramits - Layrac

Beaumont de Lomagne - Rieumes

4 Cantons - Cahors

Balma - Gaillac

Saint Jean en Royans - Montmélian

Seizièmes de finale aller de Fédérale 3 :

Pour ce nouveau week-end de Fédérale 3, Nogaro et Hasparren ont réalisés des très solides performances. De nombreux matchs se sont soldés par un faible écart de points et les équipes jouant à domicile ont globalement profités d'un avantage conséquent. Seuls Trignac et Sarlat parviennent à gagner hors de leurs bases. Par ailleurs, la formation du Périgord a réussi la bagatelle d'inscrire 5 essais à l'extérieur.

Scores :

Nogaro 40 - 6 Strasbourg

Hasparren 43 - 00 Belleville en Beaujolais

Auxerre 31 - 20 Roubaix

Vergt 21 - 20 Aubagne

RC Romans 21 - 20 La Roche sur Von

Blois 03 - 13 Trignac

Tournefeuille 15 - 13 Gimont

Vincennes 29 - 24 Avignon le Pontet

Guéret 18- 17 Plouzané

Mugron 16 - 16 Navarrenx

lIkirch Graffenstaden 31 - 18 Bazas

L'Isle en Dodon 19 - 12 Le Puy en Velay

Arras 23 - 36 Sarlat la Caneda

Cavaillon 17 - 13 Maison Laffite SGP

Figeac 35 - 34 Vallons de la Tour

Canton d'Alban 25 - 18 Issoudun