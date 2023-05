RUGBY. Blagnac sous le choc, la désillusion pour Auch : les résultats de Nationale 1 et le dernier carré de Nationale 2 dévoilés

Dans l’antichambre du rugby professionnel, les phases finales avancent à leur rythme et l’étau se resserre.

Demi-finales aller de Nationale

Qui accèdera à la Pro D2 ? Actuellement, il ne reste que quatre prétendants pour deux places qualificatives au second échelon français. Parmi eux, seules deux formations connaîtront les joies et la rigueur du professionnalisme. Dans un premier temps, les cadors ont parfaitement assumé leurs statuts en disposant largement des outsiders. Les matchs retours auront lieu en fin d’après-midi le 20 mai prochain.

Le rêve d’une montée historique pour Blagnac a pris un peu de plomb dans l’aile avec une large défaite de 20 points dans la banlieue de Toulouse. Le 20 mai prochain, ils se déplaceront sur la pelouse de Dax chez qui ils avaient perdu de seulement 6 points lors de la saison régulière. Néanmoins, les Caouecs devront redoubler d’efforts puisque les Landais n’ont perdu chez eux qu’à une reprise cette saison, c’était face à Albi.

En parallèle, l’antre des Tarnais était, elle aussi, une véritable forteresse lors de la saison régulière. Tout comme Blagnac, les Albigeois n’avaient jamais perdu sur leur sol cette saison, mais ils se sont laissés surprendre à l’occasion de ces phases finales. Vaincu sur le score de 20 à 6 sur la pelouse de Valence durant la saison régulière, les jaunes et noirs devront inverser la tendance lors du match retour et déjouer les pronostics en gagnant d’au moins 14 points le 20 mai.

Score demi-finale 1 : SC Albi 7 - 20 Valence-Romans DR

Score demi-finale 2 : Blagnac Rugby 12 - 32 US Dax

Quart-de-finale retour de Nationale 2 :

En Nationale 2, les scores du week-end ont permis d’observer des écarts très larges. En effet, certaines dynamiques se sont complétements inversées et pour le RC Auch, cette dernière est éliminatoire. En effet, malgré sa très large victoire à l’aller (32 à 16), les Gersois n’iront pas en demi-finale de quatrième division. De son côté, Vienne a largement subi la loi de Nîmes après que l’inverse a été observé la semaine dernière, mais l’écart conséquent du club isérois au match aller leur permet tout de même d’accéder au dernier carré. De l’autre côté, le suspens a été au rendez-vous entre Saint Jean de Luz et Fleurance qui ont dû se départager aux tirs au but.

Score quart de finales retour :

Périgueux 29 - 06 Bédarrides Châteauneuf

Stade Métropolitain 33 - 07 Auch

Saint Jean de Luz 11 - 13 Fleurance (Tirs aux buts : 5 à 4)

Nîmes 31 - 13 Vienne

Affiche des demi-finales :

Stade Métropolitain - Périgueux

Vienne - Saint Jean de Luz

