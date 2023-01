RUGBY. TRANSFERT. Un entraîneur de Top 14 vers la Nationale 2 (et ce n'est pas Jono Gibbes)

Didier Casadeï sera le prochain entraîneur du CA Périgueux. Le Briviste quittera le Racing 92 à la fin de la saison pour rejoindre le club de Nationale 2.

Deuxième de sa poule en Nationale 2, Périgueux va se renforcer l'été prochain. En effet, France Bleu nous annonce que Didier Casadeï sera le prochain entraîneur du CAP. En effet, Richard Hill, arrivé en 2021, quittera ses fonctions à la fin de la saison en cours. On se rappelle que l'Anglais avait permis à Rouen d'accéder à la Pro D2. Didier Casadeï arrivera dans une équipe qu'il connaît puisqu'il y avait déjà entraîné en 2020 avant que le Covid perturbe la saison. Il avait ensuite rejoint le Racing 92 malgré un contrat de trois ans signé avec Périgueux, pour coacher les avants aux côtés de Laurent Travers. Le CAP l'avait libéré mais le lien n'a jamais été rompu visiblement. "L'amitié est très importante pour moi et j'assume et en dehors de l'amitié il y a des compétences que j'aime bien chez Casadéï et je pense que pour le club ce sera mieux comme ça", a commenté Francis Roux, le président du club. Notez que le staff en place restera.



Pour l'heure, la durée du contrat n'a pas été communiqué. Il serait question de deux ou trois saisons. Mais du côté du CAP, on espère que le Briviste restera le plus longtemps possible pour construire sur l'avenir. Après 14 journées, Périgueux occupe la deuxième place de la poule 2 de Nationale 2. Ils ont gagné neuf matchs et ne possèdent qu'une longueur de retard sur le leader Saint-Jean-de-Luz. Cependant, le CAP a un match de moins au compteur. Ce dimanche, les hommes de Hill iront affronter Lannemezan, 5e du groupe, dans le cadre de la 15e journée. Les Périgourdins espèrent y décrocher un quatrième succès en déplacement cette saison. Les locaux n'auront pas oublié le 48 à 3 encaissé à l'aller. Le froid pourrait cependant avoir un impact sur la rencontre. On imagine un gros combat d'avants entre les deux formations.