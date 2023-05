AMATEUR. Avignon, Mugron, Aubagne… Quels sont les épouvantails affichés pour le titre en Fédérale 3 ?

Alors que les affiches des 16èmes de finale de Fed 3 devraient être officialisées dans la semaine, quelles équipes sont favorites à la montée et plus si affinités ?

Le vif du sujet ! Après des barrages et un premier tour de chauffe qui aura permis de filtrer une partie des qualifiés pour les phases finales de Fédérale 3, on connaît les 32 équipes qui disputeront les 16èmes de finale. Dans 2 semaines, aura lieu la première manche de ce tour qui se jouera à nouveau en aller-retour, alors que les moins bien classés de la saison régulière recevront à nouveau la première rencontre. Et alors que ce week-end, certaines grosses cylindrées comme Saverdun (très solide leader de la poule 9) ou Gan (1er de la poule 10) se sont fait sortir de la course, le prochain tour devrait mettre aux prises quelques autres solides prétendants et donc en laisser certains sur le bord de la route avant l’accession en Fédérale 2, aussi…

Car si les vainqueurs de ces 16èmes monteront à l’échelon supérieur, il est de coutume de dire qu’il s’agit là du tour le plus difficile à passer lors des championnat de France. Vous l’aurez compris : dans 3 semaines, dimanche vers 17h, il y aura des heureux et des déçus. Peut-être un peu plus encore que d’habitude.

Reste qu’à l’aube du tour qui permettra à certaines équipes d’aller explorer un peu plus loin que leur région la saison prochaine, qui sont les favoris pour accéder au tour suivant et, plus encore, prétendre au titre de Fédérale 3, qui sera décerné au mois de juin ? Impressionnants leaders de leur poule tout au long de la phase régulière, les Provençaux d’Avignon/Le Pontet et d’Aubagne représentent par exemple de sérieux prétendants pour accéder à l’échelon supérieur, mais aussi au dernier carré de ce championnat, au nom de leur effectif. Mais si les calendriers sont validés, ils auront déjà très fort à faire pour se dépêtrer respectivement de Vincennes (94) et de Vergt (Dordogne) en 16ème. L’accession en Fédérale 2 ne se gagne pas comme ça…

Ailleurs, on notera bien évidemment que certaines zones géographiques recensent davantage de "cadors" présumés que d’autres. Ainsi on a vu que Tournefeuille, pourtant 4ème de sa poule, a d’ores et déjà battu de très solides formations en barrages et en 32èmes, en dominant Sor Agout et Saverdun. Le 1er de la poule 16, St-Cernin (Cantal), n’a pas non plus résisté au 3ème de la poule 15, à savoir Figeac (Lot), lors de leur double confrontation. Vendres-Lespignan, épais second de la poule 8 derrière le Pontet, a également flanché face à son rival de la poule 10, l’Isle-en-Dodon, alors que Meaux (1er de la poule 2) est tombé face au 3ème de la poule 17. Celle du leader national de la saison régulière, Issoudun, qui comme d’autres grandes terreurs des phases de groupe (Strasbourg, Plouzané, Trignac…), se sont aperçues que l’adversité des autres poules n’étaient parfois pas la même que la leur. Ainsi, on conseillera à tout le monde de bien se méfier des Gersois de Nogaro, des Landais de Mugron ou encore des Tarnais du Canton d’Alban, pas les plus impressionnants de la phase régulière comptablement mais qui affichent un niveau de jeu assez remarquable. Même enseignement pour le leader de la poule 20 et meilleure défense de la division, Maison-Laffitte, qui devrait rencontrer Cavaillon en 16ème et pouvoir enfin se jauger face à l’adversité du Vaucluse. Que l’on annonce copieuse, cette saison…