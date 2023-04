AMATEUR. Aubagne et MLSGP en patrons, les 1ers nationaux battus : les résultats des 32èmes aller de Fédérale 3

Ce dimanche, le vif du sujet commençait en Fed 3 avec les les 32èmes de finale aller du championnat de France. Certaines équipes ont pris une option pour la qualif.

AMATEUR. Voici les affiches des 32èmes de finale du championnat de France de Fédérale 3

Ah l'odeur des phases finales... Ce dimanche, 32 clubs avaient la chance de recevoir le match aller du premier tour du championnat de France de Fed 3. Dans la plupart des stades, les tribunes étaient bien garnies et certaines formations ont d'ailleurs pris une belle option sur la qualification. Si la majorité des rencontres furent serrées, certains "gros" comme Aubagne (13) ou MLSPG (78), premiers de poule, ont assumé leur rang en l'emportant largement à l'extérieur. Leur accession au prochain tour est déjà quasiment actée.

Rugby Amateur. Un village de 4 000 habitants invaincu en Fédérale 2

Quant à d'autres cadors présumés, certains ont aussi pu mesurer l'écart qu'il existait en fonction des différentes poules. Ainsi la première équipe nationale de la saison regulière, Issoudun, s'est inclinée 21 à 18 à Saint-Léger-des-Vignes. Idem pour les Bretons de Plouzané, épouvantail de leur poule mais battus 16 à 11 à Angers. Nul doute que les matchs retour du dimanche 30 avril 2023 seront encore plus salivants, et permettront d'y voir un peu plus clair sur les potentiels favoris au dernier carré de ce championnat de France de Fédérale 3.

Tous les résultats :