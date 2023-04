Rugby Amateur. Un village de 4 000 habitants invaincu en Fédérale 2

Après vingt-deux matchs lors de la saison régulière en Fédérale 2, l'US Montmélian, petit village de Savoie, reste invaincu et attend patiemment les phases finales le 7 mai prochain.

La Savoie n'est pas ce qu'on pourrait appeler, une terre de rugby. Mais pourtant l'US Montmélian nous prouve le contraire. En tête de la poule B de Fédérale 2, ce petit village de 4 000 habitants, n'a concédé aucune défaite sur les vingt-deux matchs de phase régulière. Maintenant, les joueurs se préparent à un 16ᵉ de finale aller-retour le 7 et 14 mai.

Malgré leur confortable place de premier avec dix points d'avance sur leur dauphin, Montmélian voulait rester invaincu jusqu'à la fin de la phase de poule. Ce week-end, Voiron se déplaçait chez le leader. Le score a été serré jusqu'à la mi-temps (15-8), mais les locaux ont su répliquer par l'intermédiaire de leur buteur Marini, et deux essais en seconde période qui porte le score à 38-21.

Avec 105 points au classement, il n'y a qu'une seule équipe qui ait réussi à faire douter les vert et noir, Fréjus le 17 décembre dernier lors de la 12ᵉ journée. Les Montmélianais se sont rendus à St Raphaël Fréjus et ont failli connaître une première défaite. Mais la rencontre se termine en match nul 15-15. Pour le 16ᵉ de finale qui se tiendra le 7 et 14 mai, l'USM affrontera le vainqueur du barrage numéro 1, Prades ou Bièvre-Saint-Geoirs.