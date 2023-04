AMATEUR. Voici les affiches des 32èmes de finale du championnat de France de Fédérale 3

À l'issue des barrages du week-end dernier, les affiches des 32èmes de finale du championnat de France de Fédérale 3 sont désormais connues.

Ça y est, elles sont enfin là ! À l’issue des matchs de barrages de Fédérale 3 qui ont eu lieu dimanche 16 avril 2023, la FFR a dévoilé les affiches du premier tour du championnat de France. Les 24 équipes qualifiées à l’issue du tour de barrages du week-end dernier sont opposées aux 2 premières équipes des 20 poules, pour ces 32èmes de finale. Ainsi et pour l'exemple, Aix-les-Bains affrontera les 3èmes nationaux que sont l'équipe d'Avignon/Le Pontet, Tournefeuille, vainqueur de Sor Agout dimanche dernier, jouera les premiers de poule de Saverdun et les Héraultais de Sète seront eux opposés au 2ème de la poule 8, Cavaillon.

Sectorisées pour globalement éviter de longs et périlleux déplacements, les 64 formations qualifiées au total s’affronteront en matchs aller-retour (les 23 et 30 avril), avec la manche aller, ce week-end, organisée sur le terrain de l’équipe la moins bien classée à l’issue de la phase de poules. Les gagnants sur l'ensemble des deux rencontres disputeront ensuite des 16èmes de finale en format aller-retour une nouvelle fois, les 14 et 21 mai 2023. Pour finir, les 8èmes de finale (28 mars 2023), les quarts (11 juin 2023), les demies (18 juin 2023) et la finale (25 juin 2023) se dérouleront en match sec et sur terrain neutre. À noter que les vainqueurs des 16èmes de finale de championnat de France monteront en Fédérale 2. Voici toutes les affiches des 32èmes de finale du championnat de France de Fédérale 3 :