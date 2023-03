RUGBY AMATEUR. Qui sont les meilleurs marqueurs et réalisateurs de Fédérale ?

Nous le savons, nos Fédérales regorgent de talents. Et alors que les phases finales approchent, voici les meilleurs réalisateurs et marqueurs de chaque compétition.

Si la phase régulière de Top 14 est encore loin d’avoir rendu son verdict, ce n’est pas le cas de toutes les divisions de France. En effet, les phases finales approchent en Fédérale 1, 2 et 3. De quoi exciter tous les joueurs amateurs, qui voudront terminer en beauté cette saison avec leur club. Mais avant de connaître les éventuelles affiches des phases finales, on vous propose de découvrir qui sont actuellement les meilleurs marqueurs et réalisateurs de chaque division !

Ce week-end du 1er et du 2 avril sera le théâtre de la 21ème journée de Fédérale 1. Et si quelques équipes ont un match de retard, la plupart joueront leur avant dernier match avant la fin de la saison régulière. Et pour l’heure, c’est bien l’ouvreur du CS Nuiton (Poule 1) Romain Lombard qui caracole en tête des meilleurs réalisateurs, avec 242 points inscrits en 18 matchs. Un chiffre impressionnant, qui permet notamment à son équipe d’être actuellement 2ème de sa poule à égalité avec le Servette Rugby Club de Genève. Meilleur réalisateur à la mi-saison, le joueur de Mauléon Florian Aguer à quant à lui marqué 181 points (6ème meilleur réalisateur de Fédérale 1). Concernant les meilleurs marqueurs d’essai, Thomas Mendy (Langon) et Julien Larroude (Mauléon) se sont vus tous les deux se faire dépasser par Lucas Heinrich, joueur du Servette Rugby Club de Genève. Avec 9 essais inscrits en 14 matchs cette saison, l’ancien joueur de Bourgoin domine le classement avant d’aborder les phases finales.

Meilleurs marqueurs :

Meilleurs réalisateurs :

En Fédérale 2, un joueur se démarque de cette phase régulière : Gabriel Bouscasse. Arrière de l’US Castillonnaise, celui-ci a inscrit 313 points en 19 matchs, ce qui fait de lui le meilleur réalisateur de la division et de loin. À noter qu’à la mi-saison, Gabriel Bouscasse était déjà le meilleur réalisateur du championnat. Mais voilà, ce dernier n’a pas seulement un bon jeu au pied, puisqu’il est également le deuxième meilleur marqueur d’essai, avec 14 réalisations. Seuls Fernand Grossen (CA Pontarlier) et Elian Conduche (Rieumes) le devancent, avec 15 essais chacun. Les deux dernières journées de saison régulière devraient donc départager ces sérial-marqueurs !

Meilleurs marqueurs :

Fernand Grossen (CA Pontarlier)

Elian Conduche (Rieumes)

Gabriel Bouscasse ( US Castillonnaise)

Lilian Souche (XV de la Dombes)

Jean Maxime Betchem (US Montmelianaise)

Meilleurs réalisateurs :

Gabriel Bouscasse ( US Castillonnaise)

Steve Bard (US Vinay)

Cyril Groy (FC Villefranche de Lauragais)

Théo Rodes (US Monflanquinoise)

François Bouvier (Grand Dole Rugby)

Dans la dernière division fédérale, les choses n’ont pas vraiment changé comparé à la mi-saison. Meilleur marqueur d’essai en décembre, l’ailier d’Évreux Clément Hebert domine toujours les débats, avec 24 essais inscrits en 15 rencontres, suivi de près par Thomas Tourniaire (CO Villers Les Nancy) et ses 22 réalisations. Du côté des meilleurs réalisateurs, Lucas Artigues, demi de mêlée ou demi d’ouverture de Biscarrosse, est en tête avec 258 points marqués. Une sacrée performance, d’autant que celui-ci n’a pas inscrit le moindre essai cette saison. Derrière, Thomas Buatois (RC Bellevillois, 248 points) et Clément Hebert (245 points) complètent le podium.

Meilleurs marqueurs :

Clément Hebert (Évreux)

Thomas Tourniaire ( CO Villers Les Nancy)

Juan Araujo Borgogno (CA Sarladais Perigord Noir)

Lehousain Aamrane (Cergy-Pontoise)

Antonin Delamarre (Colmar RC)

Meilleurs réalisateurs :

Lucas Artigues (Biscarrosse)

Thomas Buatois (RC Bellevillois)

Clément Hebert (Évreux)

Pierrick Marcerou (US Quillan Limoux Haute Vallée de l'Aude)

Hugo Vasquez (Rugby Club Buguois)

