RUGBY. À mi-saison, quelles sont les 5 meilleures équipes de Fédérale 2 ?

Après avoir décortiqué la Fédérale 1, et les meilleures équipes capables de gagner le championnat, intéressons-nous à la Fédérale 2 et aux 5 meilleures équipes après 12 journées !

En comparaison à la Fédérale 1, il y a en Fédérale 2 beaucoup plus d'équipes ! En effet, si nous n'avons retrouvé que 4 poules de 12 équipes en Fédérale 1, il y a pour ce championnat pas moins du double ! La Fédérale 2 compte alors 8 poules de 12 équipes, ce qui représente 96 équipes ! C'est un championnat très hétérogène, avec des écarts de niveau conséquents entre des équipes de la même division. Par ailleurs, la bataille pour la montée est, de ce fait, plus dure que dans les autres championnats. Pour les phases de poules, il y a 22 journées, et les qualifiés de chaque poule commencent leur ascension vers le titre dès les seizièmes de finale. Les seizièmes et huitièmes de finale se jouent en match aller-retour, et les 8 qualifiés pour les quarts de finale sont promus en Fédérale 1. Pour les relégations, 16 clubs finissent par descendre à la fin de la saison, ce qui représente les deux derniers de chaque poule. Dans cet immense championnat, nous avons sélectionné 5 équipes qui se caractérisent par leur domination de cette première moitié de championnat.

Montmélian

On commence avec du lourd, du très lourd même, car c'est tout simplement l'équipe de fédérale 2 avec le plus de points après 12 journées ! Le club savoyard affiche 56 points, pour 11 victoires sur 12 possibles et un petit nul contre Saint Raphaël-Fréjus. C'est également la troisième meilleure attaque du championnat, avec 420 unités, ce qui fait une moyenne impressionnante de 35 points inscrits par match. De plus, sur ses 11 victoires, Montmélian a réussi à prendre à 6 reprises le bonus offensif, ce qui lui donne déjà 10 points d'avance sur le second de la poule. Vous l'aurez compris, Montmélian est lancé à pleine vitesse vers la Fédérale 1, qu'elle avait quitté quelques années auparavant.

Gaillac

Club historique du paysage rugbystique français, Gaillac connait un très beau début de saison ! Ce club, qui compte bon nombre d'anciennes gloires telles que Bernard Laporte, Vincent Moscato, Laurent Labit ou encore Arnaud Costes a connu un franc succès dans les années 70 et 80. Désormais, Gaillac évolue en Fédérale 2, avec un certain succès, car lors de leurs 12 premiers matchs, les Tarnais se sont inclinés qu'à une seule reprise, pour un total de 11 victoires ! C'est un bilan impressionnant qui plus est dans une poule relevée. Gaillac fait donc partie des équipes favorites pour la montée en Fédérale 1, et avec de telles prestations, nous ne voyons pas comment ceci ne se réaliserait pas.

Rieumes

À l'image de Montméllian, Rieumes est un véritable rouleau compresseur de cette Fédérale 2 ! Avec 55 points au compteur, Rieumes totalise 15 points d'avance sur le second, ce qui peut déjà assurer leur qualification pour les seizièmes de finale, au minimum. Ils n'ont perdu qu'une seule rencontre, lors de la dernière journée, contre Pont Long qui est deuxième, sur le score de 23 à 20. Avec 6 bonus offensifs, Rieumes ne fait pas de cadeaux à ses adversaires, et peut compter sur son ailier Elian Conduche qui est actuellement le meilleur marqueur de Fédérale 2 avec 12 réalisations. Le club de Haute-Garonne poursuit son aventure en attendant patiemment les phases finales.

Soustons

Ça chauffe dans la poule 6 de Fédérale 2 ! Soustons et Layrac se tirent la bourrent, mais avec 52 pointes contre 51, Soustons domine pour le moment les débats. En 12 matchs de championnat, l'Association Sportive Soustonnaise Rugby n'a concédé qu'un seul revers contre Aramits lors de la première journée. Depuis, Soustons n'a plus connu la défaite et peut compter sur sa défense, qui est l'une des meilleures du championnat de Fédérale 2 (3 ème). En effet, les Soustonnais n'encaissent que 14 points en moyenne par matchs, et environ 1,1 essai par rencontre depuis le début de saison. Soustons, tout comme Layrac, auront leurs mots à dire à la fin de saison, quand l'étau se rétrécira.

Castillon la Bataille

L'US Castillonnaise possède plusieurs cordes à son arc, et a pris la tête de la poule 7 de Fédérale 2. Parmi ses atouts, un certain Gabriel Bouscasse fait le bonheur du club, et avec ses 19,4 points de moyenne par match, il est le meilleur réalisateur du championnat, et de loin ! Fait assez rare pour être souligné, c'est le buteur qui a inscrit le plus de points depuis le début de saison, tous championnats confondus en France ! Cette statistique nous permet alors de comprendre pourquoi Castillon la Bataille possède la seconde attaque du championnat, avec 440 points, ce qui est égal à environ 37 points par match. L'US Castillonnaise marque beaucoup d'essais, mais en concède également beaucoup, et il faudra régler la mire si l'équipe souhaite accrocher le titre en fin d'année. Dans tous les cas, Castillon est un candidat très sérieux.

