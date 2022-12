RUGBY. À mi-saison, quelles sont les 5 meilleures équipes de Fédérale 1 ?

Nous nous sommes intéressés de fond en comble au rugby professionnel en France, et à 3 jours de la nouvelle année, penchons-nous sur les meilleurs clubs amateurs en Fédérale 1 !

Il y a encore quelques années, la Fédérale 1 était la troisième division du rugby en France, derrière la Pro D2 et le Top 14. Désormais, avec l'arrivée de la Nationale 1 et de la Nationale 2, la Fédérale 1 est la cinquième division française. Elle possède quatre poules de 12 équipes, qui sont composées en tenant compte de la situation géographique de chacune. Pour le format de la saison, les équipes ayant fini aux deux premières places en phase de poules, se hisseront directement en huitièmes de finale, tandis que les autres qui se sont classés entre la troisième et sixième places, participeront aux barrages. À l'issue de ces barrages, les vainqueurs iront en huitièmes de finale également. Ensuite, les quatre équipes qualifiées pour les demi-finales de la saison de Fédérale 1 monteront en Nationale 2, et le vainqueur de la finale sera titré champion de France de Fédérale 1. Pour les deux derniers de chaque poule, ils seront relégués en Fédérale 2. Actuellement, nous sommes à la 12 ème journée de championnat, et quelques équipes, déjà, commencent à tirer leur épingle du jeu. Nous avons sélectionné 5 clubs qui sont de sérieux candidats au titre.

Chartres

Le C'Chartres Rugby est à ce jour premier de sa poule, avec 4 longueurs d'avance sur son dauphin, et surtout un match de retard. C'est l'équipe en forme de cette première moitié de championnat ! Avec 9 victoires, un match nul et une seule défaite, Chartres devrait parvenir à se qualifier logiquement pour les phases finales. Elle possède le meilleur ratio de la Fédérale 1 ! Cependant, ce n'est que la deuxième saison de Chartres en Fédérale 1, qui est un club en pleine construction, avec des moyens conséquents pour une équipe de ce niveau. De plus, le club a recruté 18 joueurs à l'intersaison, de quoi aborder au mieux cette année, avec des objectifs ambitieux. L'équipe du Centre-Val de Loire sera une des favorites pour l'accession en Nationale 2 cette année.

Annonay

Dans la poule du sud de la France, une équipe en particulier impressionne depuis le début de la saison. En effet, le CS Annonay est un club emblématique de l'Ardèche, qui fêtera d'ailleurs ses 120 ans d'existence en 2023 ! À l'issue de cette année 2022, Annonay est premier de sa poule, avec 41 unités et un match de retard sur le second. Cette saison, le club n'a connu la défaite qu'à deux reprises, sur la pelouse du promu, Gruissan, et contre le second, Berre-L'Etang. Si cette équipe ne gagne pas de façon écrasante chaque week-end, c'est sa régularité qui marque les esprits, et qui la place dans le haut de tableau de sa poule. Il faudra compter sur Annonay pour la seconde partie du championnat.

Dans la poule ultra-relevée du Sud-Ouest, la bataille fait rage entre les clubs de la région toulousaine ! Néanmoins, c'est un club du Tarn qui occupe la première position du classement, et qui a gagné 10 matchs en 12 rencontres. Valence d'Agen est un véritable rouleau compresseur, avec un effectif très riche, et des joueurs ayant évolué dans les divisions professionnelles en France. Cette équipe est clairement une des favorites pour le titre de champion de France. Ce club est un habitué de la fédérale 1, car depuis 2008, il n'a pas quitté cette division. Désormais, Valence d'Agen nourrit des ambitions plus grandes, et aimerait se confronter aux équipes de Nationale 2.

Pamiers

Dans la même poule que Valence d'Agen, Pamiers est un concurrent plus que sérieux ! Club emblématique de l'Ariège, il a construit sa notoriété après les nombreuses années passées en première division, avec, dans ses rangs, une de ses figures, Laurent Spanghero. À présent, c'est en Fédérale 1 que Pamiers évolue, et pointe à la deuxième place derrière Valence d'Agen, avec seulement 4 points de moins et un match de retard. Avec deux défaites et neuf victoires, le Sporting Club appaméen monte en puissance et espère accrocher une demi-finale au minimum, pour monter en Nationale 2.

Mauléon

Club historique de rugby français, Mauléon fait partie de la poule 4 de la Fédérale 1, et l'équipe est première ex æquo avec Langon. La poule de ces derniers est hyper compétitive, avec 4 équipes possédant le même nombre de victoires, qui sont les quatre premières, et qui se neutralisent à chaque affrontement. Le Sporting Athlétique Mauléonais a disputé plusieurs saisons dans l'élite du rugby français, dans les années 70. C'est aussi le club formateur de Camille Lopez, qui a participé à une saison en séniors au club, en 2008. Mauléon sera certainement qualifié pour les phases finales, et même si ce n'est pas la principale favorite, elle donnera du fil à retordre aux plus grosses écuries de la division.