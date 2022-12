RUGBY. Qui sont les meilleurs marqueurs et réalisateurs de Fédérale ?

Nous le savons, nos Fédérales 1, 2 et 3 regorgent de talents, et il n'est pas rare de voir éclore des pépites de ces championnats, pour rejoindre le Top 14. Voici les meilleurs réalisateurs et marqueurs !

Le SA Mauelonnais à l'honneur en Fédérale 1 !

En Fédérale 1, deux hommes se démarquent après 12 journées de championnat, et ils sont dans la même équipe ! Le buteur de Mauléon, Florian Aguer est à 138 points inscrit, en seulement 11 matchs joués cette saison. Ce demi de mêlée de 24 ans, passé par la Section Paloise et Biarritz, est revenu à Mauléon, dans son club formateur, pour le plus grand bonheur des siens. Ensuite, c'est au tour de Julien Larroude de s'illustrer, avec ses 6 essais inscrit en seulement 8 matchs ! C'est le meilleur marqueur du championnat, à égalité avec Thomas Mendy, qui évolue chez le voisin de Langon. Dans sa quête de la Nationale 2, Mauléon pourra donc compter sur ses deux joueurs en forme, qui n'ont pas fini d'être décisifs.

Des joueurs compétitifs en Fédérale 2

Qui a dit que la fédérale avait perdu de son charme ? Ce n'est en tout qu'à pas l'avis de Gabriel Bouscasse, joueur de l'US Castillonnaise et meilleur réalisateur du championnat ! Cette saison, il a inscrit 213 points en 11 matchs, ce qui représente une moyenne de 19,4 points par match, un record en France cette saison, tous championnats confondus ! En effet, c'est le meilleur réalisateur de Fédérale 2, mais il possède un meilleur ratio que n'importe quel autre buteur en France. Ensuite, le meilleur marqueur a inscrit autant d'essais que de matchs joués, c'est-à-dire 12 ! C'est Elian Conduche, et il joue actuellement à Rieum, qui est invaincu cette saison en Fédérale 2.

Un record hallucinant en Fédérale 3 !

Pour ce qui est de la Fédérale 3, nous avons trouvé une pépite ! Elle s'appelle Clément Hebert, et elle a marqué, tenez-vous bien, 18 essais en 9 matchs joués depuis le début de la saison ! C'est tout simplement deux essais par match pour le joueur d'Evreux qui n'a jamais connu un autre club. Cet ailier de 23 ans prend même le jeu au pied parfois, et avait inscrit 37 points dans un même match, face à Couronne-Elbeuf en début de saison ! Continuons avec Lucas Artigues, qui évolue à Biscarrosse, et qui totalise 173 points en 10 matchs. Buteur fiable, il permet à son équipe d'être 4 ème de sa poule. Néanmoins, il ne possède que 4 points d'avance sur un certain... Clément Hébert, qui est à 169 points au total. Retenons bien ce nom, qui pourrait nous être bientôt familier.