RUGBY AMATEUR. Mais au fait, comment s'organise la phase finale de chaque division fédérale ?

Forcément, qui dit fin de saison régulière, dit début des phases finales. Faisons donc le point sur comment s’organisent chaque division fédérale.

Le mois d’avril approche à grands pas, pour le plus grand bonheur des joueurs amateurs. Car au cas où vous ne seriez pas au courant, le 4ème mois de l’année est généralement le théâtre du début des phases finales des divisions fédérales ! Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte, et qui récompensent des mois de travail acharné. Mais voilà, avec la récente refonte des divisions amateures, certains d’entre vous doivent se demander qui montera et qui descendra à l’issue de la saison. Auquel cas, pas de panique, on est ici pour vous donner les réponses. Notons que cet article ne concerne pas les compétitions régionales (R1, R2 et R3), qui sont gérées par les ligues elles-mêmes, en accord avec la FFR.

Fédérale 1 :

Plus haut niveau amateur, la Fédérale 1 est l’une des rares compétitions (avec la Fédérale 2) à ne pas avoir changé de mode de fonctionnement. Un format pérennisé, qui se compose comme ceci : 48 équipes sont réparties en 4 poules de 12. À la fin de la saison régulière, les deux derniers de chaque poule seront relégués en Fédérale 2, tandis que les deux premiers seront automatiquement qualifiés pour les phases finales qui débutent en huitièmes. Quant aux 3èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes de chaque poule, ces derniers disputeront un tour de barrage pour savoir quelles seront les 8 équipes à se qualifier. Les matchs de barrage auront lieu sur le terrain du mieux classé. À noter que les huitièmes et les quarts de finale se joueront en aller/retour, le mieux classé recevant le match retour. Les 4 équipes se qualifiant en demi-finale de Fédérale 1 pourront accéder à la Nationale 2, sous réserve d’acceptation de leur part. À noter que les deux derniers tours se disputeront sur terrain neutre.

Calendrier phases finales Fédérale 1 :

Barrages : 30 avril 2023

1/8ème aller : 7 mai 2023

1/8ème retour : 14 mai 2023

¼ de finale aller : 21 mai 2023

¼ de finale retour : 28 mai 2023

½ finales : 11 juin 2023

Finale : 18 juin 2023

À l’instar de sa grande sœur, la Fédérale 2 n’a pas changé d’organisation cette saison. Composée de 96 équipes réparties en 8 poules de 12, cette division voit les deux derniers de chaque poule être relégués en Fédérale 3. Concernant les phases finales, les 2 premières équipes se qualifient pour les phases finales, qui débutent en 16ème. De leur côté, les 3èmes, 4èmes, 5èmes et 6èmes de chaque poule disputent un tour de barrage en un match sec, afin de déterminer les 16 équipes qui accèderont aux phases finales. Ensuite, les 16èmes et 8èmes de finale se jouent sous la forme de match aller/retour, le mieux classé recevant la dernière rencontre. Les 8 équipes se qualifiant pour les quarts accèdent à la Fédérale 1, avant de s’affronter jusqu’en finale pour désigner le champion de France de Fédérale 2 (sous la forme de match simple sur terrain neutre).

Calendrier phases finales Fédérale 2 :

Barrages : 30 avril 2023

1/16ème aller : 7 mai 2023

1/16ème retour : 14 mai 2023

1/8ème aller : 21 mai 2023

1/8ème retour : 28 mai 2023

¼ de finale : 11 juin 2023

½ finale : 18 juin 2023

Finale : 25 juin 2023

Si les deux compétitions précédentes n’ont pas eu le droit à leur refonte, ce n’est pas le cas de la Fédérale 3. Un changement qui entraîne quelques modifications comparé à la saison passée. Cette année, 199 équipes sont réparties en 19 poules de 10 et 1 poule de 9. Les deux dernières de chaque poule, ainsi que la dernière formation de la poule de 9, seront toutes reléguées en Régionale 1. En revanche, les deux premiers de chaque poule, seront eux automatiquement qualifiés pour les phases finales (qui commencent à partir des 32èmes). Concernant le tour de barrage (qui se disputera en un match sec), il sera composé des 3èmes et 4èmes de chaque poule, ainsi que les 8 meilleurs 5èmes (soit 48 équipes). Les 24 vainqueurs rejoindront donc les deux premiers de chaque poule, afin de s’affronter en 32èmes, puis en 16èmes, en match aller/retour. Les 16 vainqueurs accèderont à la Fédérale 2, avant de s’affronter pour savoir qui sera champion de France de Fédérale 3 (sur terrain neutre).

Calendrier phases finales Fédérale 3 :

Barrages : 16 avril 2023

1/32ème aller : 23 avril 2023

1/32ème retour : 30 avril 2023

1/16ème aller : 14 mai 2023

1/16ème retour : 21 mai 2023

1/8ème : 28 mai 2023

¼ de finale : 11 juin 2023

½ finale : 18 juin 2023

Finale : 25 juin 2023

